Un chirurgien dévoile la position sexuelle la plus dangereuse

C’est toujours très tentant de pimenter sa vie sexuelle en piochant quelques idées dans le Kamasutra. Mais une des positions de la « Bible » du sexe pourrait bien vous envoyer à l’hôpital plutôt qu’au 7e ciel…

Il y a 64 positions dans le Kamasutra. Et parmi elle, il y en a une que les personnes à pénis devraient éviter à tout prix — en tout cas selon Karan Raj, un chirurgien britannique qui vulgarise la médecine et débunke des mythes sur la santé sexuelle en vidéo !

Dans un post viral, qui a fait plus de 4 millions de vues sur TikTok, le docteur révèle la dangerosité de l’amazone inversée, un mélange entre l’Andromaque et la levrette. D’après lui, cette acrobatie sexuelle, aussi appréciable soit-elle, serait responsable de 50% des fractures du pénis… Ouch.

Une chevauchée risquée

Vous êtes assis ou assise sur votre partenaire allongé, dos à lui : la vue sur votre fessier est imprenable, vous tenez les rênes. Sexy ! Mais l’amazone renversée peut, apparemment, réduire le pénis de votre compagnon de sauterie en miettes…

Moins sexy.

Chevaucher son partenaire à l’envers peut déchirer l’albuginée, un morceau de tissu qui entoure les parties érectile du pénis.

Si le pénis n’est pas pourvu d’os, le Docteur Karan Raj affirme que chevaucher son partenaire à l’envers peut déchirer l’albuginée, un morceau de tissu qui entoure les parties érectile du pénis (ce qui lui permet de grossir et de se dresser fièrement). Selon lui, il s’agirait même de la « position sexuelle la plus dangereuse au monde », surtout si la cavalcade est vigoureuse :

« Si le va-et-vient est irrégulier ou si les mouvements des deux parties ne sont pas synchronisés, le pénis peut glisser et être écrasé par le pubis de la femme. »

D’après le New York Post, les malchanceux qui se déchirent la tunique albuginée doivent « généralement subir une intervention chirurgicale pour que la déchirure soit recousue. Ceux qui ne le font pas se retrouvent généralement avec un dysfonctionnement érectile et une courbure permanente de leur partie intime. » Une blessure laissant parfois le pénis aussi gros, et peu pratique, qu’une aubergine bien juteuse.

« Mon mari a peur de s’approcher de moi, maintenant », « C’était ma position préférée »… Dans les quelques 7000 commentaires sous la vidéo alarmiste, les internautes alternent entre surprise, témoignages traumatiques et désespoir pour les plus fans de la position.

D’autres positions sexuelles sont risquées

« Pas grave, je vais me rabattre sur une bonne vieille levrette », vous dites-vous sûrement. Prudence, car d’autres célèbres positions du Kamasutra peuvent aussi briser les pénis !

Une étude menée en 2017 prouve que la levrette causerait 41% de fractures du pénis, suivie par l’insoupçonné missionnaire, qui serait responsable de 25% de verges brisées. D’après le magazine The Sun, c’est l’andromaque (la version frontale et classique de l’amazone inversée) qui serait de loin la position la plus risquée :

« Selon les chercheurs, cette position, qui est considérée comme l’une des meilleures pour l’orgasme féminin, est responsable de la moitié des fractures du pénis. Les scientifiques pensent que cela est dû au fait que tout le poids du corps de la femme s’abat sur le pénis de l’homme et qu’il n’y a aucun moyen d’amortir la “pénétration à contresens”. »

Du coup, on fait voeu d’abstinence ? Non : on prend ses précautions, on prend son temps, et on essaye tant bien que mal de se caler sur le rythme de l’autre pour éviter la douloureuse rupture !

Crédits photos : @dr.karanr sur TikTok