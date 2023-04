Ces chaussures de running sont les meilleures pour les chevilles fragiles selon un chirurgien orthopédiste

Vous aimes courir (ou aimeriez vous lancer) mais vous avez peur de trop forcer sur vos chevilles instables ou fragilisées par une entorse ? Voici les chaussures de running qui ne vous laisseront pas tomber.

Quelle que soit l’activité sportive qu’on pratique (ou qu’on souhaite adopter), il est important d’être bien équipé, pour améliorer ses performances mais aussi pour ne pas se blesser. Les chevilles, tout comme les genoux, étant particulièrement sollicitées lors des sessions de running (ou « course à pied » pour les puristes), le choix des chaussures n’est pas à négliger. Et ce, d’autant plus si on souffre d’un problème d’articulation, de ligaments, ou qu’on a déjà subi un traumatisme comme une entorse. Le chirurgien orthopédiste Korsh Jafarnia a donné quelques conseils pour bien choisir sa paire au magazine Well+Good, et on sait maintenant quel est le modèle qu’il recommande le plus à ses patients !

© Cottonbro studio sur Pexels

Nike React Infinity 3, les meilleures chaussures de running pour les chevilles fragiles

« Lorsqu’on cherche des chaussures de course pour une cheville instable, il faut trouver une paire stable à l’extérieur, le côté latéral. Si une chaussure est ferme latéralement, elle est moins susceptible de permettre au pied de s’effondrer vers l’intérieur et peut aider à prévenir les entorses latérales de la cheville », explique le Dr. Jafarnia à notre consœur. Il ajoute que le soutien de la voûte plantaire est également essentiel pour améliorer la stabilité et éviter la sensation de cheville lâche.

Aux clients et clientes adeptes de la course à pied qui viennent le voir, le chirurgien conseille un modèle de chaussures de running en particulier : les React Infinity 3 de Nike.

Il explique :

La chaussure de course Nike React Infinity Run 3 est conçue pour contrôler le mouvement, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre course et ne pas vous soucier des blessures. Avec une base large et un matériau qui épouse les pieds, [elle] offre une grande stabilité et maintient le pied bien en place.

Les React Infinity Run 3 de Nike, plébiscitées par l’orthopédiste mais aussi par les coureurs, sont disponibles dans de nombreux coloris, et les pointures vont du 35,5 au 49,5.