Twitter serait la plateforme la plus « dangereuse » pour la sécurité des personnes LGBTQI+, d’après une asso

Nous le savions déjà, les réseaux sociaux et plateformes en ligne ne sont pas les outils les plus bienveillants pour les minorités, en particulier issues des communautés LGBTQI+. Mais selon GLAAD, association américaine qui dénonce les attaques et discriminations envers les personnes de la communauté Twitter serait pire que les autres.

Dans son étude annuelle sur la sécurité des personnes LBGTQI+ sur les réseaux sociaux, l’association a attribué à Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter des scores faibles ou insuffisants, affirmant que les plateformes ne feraient pas assez pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs. Cela dit, si la plupart se sont améliorées en un an, de son côté, Twitter se détériore.

Twitter se détériore niveau protection des personnes LGBT+

Et pour cause, depuis que la plateforme a été rachetée par le milliardaire Elon Musk en octobre dernier, les personnes issues de la communauté LGBTQI+ sont plus facilement victimes de harcèlement haineux. « Il ne se passe pas une semaine sans que nous n’ayons une situation de doxxing d’un membre de notre communauté, que nous devons aider à lutte contre la haine et les attaques qu’il reçoit », déclare dans l’étude la présidente de GLAAD, Sarah Kate Ellis.

Notamment les personnes transgenres. Car depuis le 8 avril dernier, les conditions d’utilisation du réseau social ont évolué. Dans une section dédiée à la lutte contre les discriminations et la haine, une mention spécifiant l’interdiction de mégenrer et citer le deadname des personnes transgenres a été supprimée, avait relaté le média tech The Verge. Une vision de la « liberté d’expression totale » selon Elon Musk, qui s’est lui-même déjà fendu de nombreux propos transphobes sur la plateforme.

