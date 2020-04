Découvre le Fit Ballet grâce aux cours en ligne de Repetto

Cette année, je me suis cherchée niveau sport.

J’avais besoin et envie de m’y remettre, mais ça ne m’a pas paru si facile que ça.

En effet, lectrice, je n’aime que les sports ludiques. Sortir courir avec pour seul objectif rentrer chez soi, c’est selon moi une attitude de poisson rouge et ça ne me motive pas le moins du monde.

Je me suis donc essayée à différents sports grâce à Urban Sports Club et je me suis découvert une nouvelle passion. Et attention, elle n’est pas commune.

Il s’agit du Fit Ballet.

Mon coup de foudre avec le Fit Ballet

Comme tu as pu le voir dans ce vlog à 14:50, si je suis devenue mordue de Fit Ballet, nombre de mes collègues ont eu besoin que j’épèle et que j’explique en quoi consiste cette discipline peu répandue.

Moi non plus, à vrai dire, je ne savais pas trop à quoi m’attendre quand je me suis rendue au premier cours, dans le studio rue d’Hauteville à Paris.

Le Fit Ballet est un mélange de Fitness et de Danse Classique.

Il allie ainsi renforcement musculaire et gestuelle gracieuse. La petite Alix qui rêvait de devenir petit rat de l’Opéra et la grande Alix qui voulait des fesses toniques se sont accordées pour dire que cette pratique était : le meilleur sport.

Voici la définition du studio parisien :

C’est une méthode originale d’exercices autant rapides et cardiaques que doux et profonds inspirés par le ballet, la barre au sol, le yoga et la propre expérience de sa créatrice. C’est une façon fabuleuse et fun d’être fit, musclé, délié tout en travaillant en longueur et avec grâce. On brûle les calories en renforçant le mental et le physique. Aucune expérience de danse n’est nécessaire.

Pas de chorégraphie au programme, mais tous les exercices se font en musique, et pas nécessairement sur de la musique classique !

Ainsi, je sortais de ces cours toujours aussi suante qu’heureuse.

Découvre le Fit Ballet grâce à Repetto

Repetto lance sa nouvelle ligne Athleisure, qui s’apparente beaucoup au Fit Ballet : sportive et élégante.

Pour t’aider à bouger pendant le confinement, Repetto t’offre donc des cours de Fit Ballet le samedi à 11h jusqu’à ce qu’on puisse enfin sortir de chez nous.

Rends-toi sur le compte Instagram de la marque ce weekend, et dis-moi en commentaire si t’as kiffé ce premier cours !

Perso, je serai fidèle au rendez-vous des grands jetés toniques.

