L’histoire touchante de Julia Roberts, liée depuis sa naissance à Martin Luther King

L’actrice américaine a soufflé ses 55 bougies le 28 octobre dernier. L’occasion de revenir sur les circonstances particulières de sa naissance et l’amitié qui liait sa famille au couple emblématique de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis.

Plus de 30 ans de carrière à Hollywood, une renommée mondiale, et pourtant cette anecdote était encore inconnue du grand public. À l’occasion de l’anniversaire de Julia Roberts, le 28 octobre dernier, sa consultante, Zara Rahim a posté sur Twitter l’extrait d’une interview donnée un peu plus tôt par l’actrice. Interrogée par l’animatrice de télévision Gayle King, le 24 septembre, elle raconte les circonstances particulières de sa naissance et l’histoire qui la lie à un personnage historique, qui n’est autre que Martin Luther King Jr.

Une amitié née sur fond de ségrégation raciale

« La famille King a payé la facture d’hôpital après ma naissance », raconte Julia Roberts. À ce moment-là, en 1967, le racisme et la ségrégation gangrènent encore les Etats-Unis. Quatre ans plus tôt, Martin Luther King a déjà prononcé « I have dream », son discours qui a marqué l’histoire. L’héroïne de Pretty Woman explique qu’à cette époque, ses parents avaient ouvert une école de théâtre à Atlanta appelée « The actors and writers workshop ». « Un jour, Coretta Scott King (l’épouse de Martin Luther King) a appelé ma mère pour lui demander si ses enfants pouvaient faire partie de l’école, car elle n’arrivait pas à trouver un lieu qui les accepte, raconte l’actrice. « Bien sûr, venez », a répondu ma mère. » Les Roberts et les King deviennent alors amis, puis vient la naissance de Julia, dont les parents n’ont pas les moyens de payer les frais d’hôpitaux, finalement réglés par Martin Luther King et Coretta Scott King. « Ils nous ont sortis de la panade », conclut l’actrice qui a fêté ses 55 ans cette année.

