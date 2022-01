Je suis le parfum préféré des Françaises cette année, j’ai pour égérie Julia Roberts, je suis je suis ?

Le verdict est tombé. Et selon une étude chiffrée de la NPD, il semblerait que le public français soit plutôt du genre fidèle quand il s’agit de parfum…

C’est le parfum le plus vendu de France depuis 8 ans selon la NPD, il a pour égérie Julia Roberts et il a été lancé en 2012 par la maison Lancôme. Là, impossible que vous n’ayez pas trouvé de quelle fragrance il s’agit, non ?

Bon allez, on lâche le morceau : c’est La Vie est belle qui a été sacré parfum préféré des Françaises !

Emblématique, il diffuse ses notes d’iris pallida, de fleur d’oranger et de jasmin sambac sur l’Hexagone. Et s’il est aujourd’hui élu parmi la multitude de jus présents sur le marché, c’est parce qu’il s’en vend un flacon toutes les minutes ! Un joli palmarès.

La vie est belle, Lancôme, 87,50€ les 100mL

Une édition limité pour célébrer son succès

Pour fêter cet incroyable succès qui dure depuis plus de dix ans, la maison Lancôme lance une édition limité baptisée simplement Oui la vie est belle. Un jus enfermé dans un écrin plus petit, gravé d’un motif scintillant représentant un feu d’artifice.

Et si le parfum en lui-même ne changera pas, c’est une belle occasion pour la marque de marquer d’une pierre blanche cet incroyable triomphe auprès du grand public.

Le top 3 des parfums préférés des Françaises

Si La vie est belle est la fragrance la plus vendue de l’année, deux autres jus font partie du palmarès.

En deuxième place, il y a l’eau de parfum J’adore de Dior qui a longtemps été en première position avant de se faire détrôner par le poulain Lancôme. Le troisième n’est autre que Coco Mademoiselle de Chanel, un oriental féminin inspiré de la personnalité de Gabrielle Chanel.

J’adore, Dior, 105,30€ les 100ml

Coco Mademoiselle, Chanel, 135€ les 100ml

Mais n’oublions pas qu’au-delà de ce qui se vend le mieux, il y a aussi nos goûts qui rentrent en ligne de mire quand il s’agit de choisir un parfum. Alors selon vous, quel jus mériterait la première place de ce classement ?

Crédits de l’image de une : @lancomeofficial