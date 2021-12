Lush fait tourner le CBD en beauté avec un nouveau parfum et une huile solide

Après la bombe de bain 4:20PM et le pain moussant Botanomancy, voilà que la marque de soins naturels et frais Lush sort de nouveaux produits au CBD : une barre de massage et un parfum.

Depuis quelques années le CBD tente de s’imposer en beauté, alors que poussent déjà comme des champignons dans les villes bobos des boutiques dédiées à ses utilisations bien-être.

Lush sort un parfum et une huile solide au cannabidiol

Le cannabidiol correspond à un composé du chanvre dépourvu de THC (qui est la partie psychotrope de cette plante également appelée cannabis). Réputé pour ses vertus anti-inflammatoires reconnues scientifiquement, le CBD convient à tous les types de peau, même les plus sensibles et réactives, qu’il saura justement apaiser.

C’est pourquoi la marque britannique de cosmétiques naturels, frais, et éthiques Lush avait décidé d’en inclure dans certains de ses soins. Vous connaissiez peut-être les deux produits au CBD de la maison, la bombe de bain au nom équivoque 4:20PM (8,50€ les 200g), et le pain moussant Botanomancy (9,95€ les 200g)? Peut-être même étiez-vous accro (même si, rappelons-le : le CBD ne suscite pas d’accoutumance, c’est juste pour la blague) ?

La barre de massage ou huile solide Joints au CBD de Lush. © Lush.

Voilà que deux nouveaux venus entrent dans la transe. Lush sort un parfum boisé et fumé au CBD, 4:20PM (35€ les 30 ml), ainsi qu’une barre de massage, c’est-à-dire une huile solide à se passer sur le corps pour l’hydrater qui répond au doux nom de Joints (14€ les 65g). Le tout est d’ores et déjà disponible sur l’eshop et sur une sélection de points de vente physiques de Lush.

4:20PM, le parfum boisé et fumé au CBD de Lush. © Lush.

Bref, la totale pour se relaxer le corps et l’esprit, garantie sans risque d’addiction, à part celle à la peau douce et délicatement parfumée.

À lire aussi : Dingue : Paula’s Choice suit la tendance et choisit le CBD comme ingrédient skincare

Crédit photo de Une : © Lush.