Top 10 des meilleures villes françaises pour des parents entrepreneurs

Pas facile de faire côtoyer business et famille. Une étude tente d’y voir plus clair en classant les meilleures villes de France. Loyer, charges, environnement, sécurité… Zoom sur ces villes où il est bon de faire des affaires tout en fondant une famille.

Trouver le bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle n’est pas chose aisée. C’est pourquoi une étude de SumUp (fintech internationale engagée aux côtés des commerçants) dévoile les villes dans lesquelles il est plus facile de faire du business quand on a une famille. Plusieurs critères ont été mesurés, comme le nombre de crèches, la présence de centres de loisirs, le coût de garde d’un enfant ou encore le montant des charges et loyers.

Paris en tête

Et sans surprise, c’est Paris qui arrive en tête des villes les plus accueillantes pour les familles qui veulent entreprendre. L’étude souligne qu’elle est la ville qui offre le plus d’activités adaptées aux enfants.

La ville possède pas moins de 249 crèches et 42 centres sportifs. D’un autre côté, les loyers y sont les plus élevés de France avec une moyenne de 2 260 €, ainsi que le coût élevé d’une nounou (781 €).

Arrive juste derrière Lyon, la 3e ville la plus peuplée de France : elle possède 187 écoles, 70 aires de jeux et même 24 centres de divertissement. Là aussi, cette qualité de vie a un coût avec des loyers élevés (1105 €) et des charges (2 468 € de moyenne) parmi les plus élevés de France.

Pour terminer le podium, on trouve Rennes et ses tarifs raisonnables. Les coûts mensuels de garde d’enfant ne sont que de 350 €, soit moitié moins cher que Paris.

Côté polyvalence, la ville prend soin ses habitants : 173 écoles, 40 aires de jeux et 55,45 % d’espaces verts ! Les loyers sont d’environ 800 € mensuels et le coût des services publics s’élève à 1 770 €.

Le classement complet

Voici le classement des villes où les familles peuvent entreprendre plus facilement selon SumUp :

1. Paris

2. Lyon

3. Rennes

4. Toulouse

5. Limoges

6. Tours

7. Bordeaux

8. Nantes

9. Lille

10. Amiens