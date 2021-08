TEST : Plutôt cottagecore comme Taylor Swift, BCBG comme Blair Waldorf ou rock comme Willow Smith ?

Vous êtes plutôt du genre preppy BCBG comme Blair Waldorf ou rock comme Willow Smith ou Effy dans Skins ? Bohème comme Taylor Swift ou une fashionista caméléon comme Léna Situations ? Faites vite le test !

C’est souvent difficile de décrire son propre style vestimentaire. OK, on ne vous pose pas la question tous les quatre matins, mais ça reste toujours un défi marrant de pouvoir se raconter en quelques mots ! Même si définir, c’est limiter, et que ça peut sembler rapidement caricatural, la mode adore jouer avec les archétypes et les clichés.

C’est pour ça qu’on retrouve si souvent des expressions pouvant parfois paraître vides de sens, tant elles semblent utilisés à tort et à travers, comme « chic », « casual », « boho », ou encore « grunge ». Mais sur TikTok et d’autres réseaux sociaux, ce genre de mots-clés sert aussi à se réunir en communauté de goûts communs et à faire preuve d’autodérision.

En attendant, pour savoir si vous êtes plutôt cottagecore comme Taylor Swift, pop punk telle Willow Smith, BCBG comme Blair Waldorf ou encore une insituable fashionista caméléon comme Léna Situations, voici un test très peu scientifique !

Commencer le quiz ! Si vous deviez choisir une série préférée parmi cette liste, vous opteriez plutôt pour… Skins La Chronique des Bridgerton Gossip Girl Sex and the City Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous deviez choisir une activité pour un date parfait, vous opteriez plutôt pour… Un pique-nique Une expo Un concert Correct ! Faux ! Continuer >> Votre style de musique, c’est plutôt… Pop, rock, et tout ce qui est alternatif Pop, folk, et country Vraiment de tout Du R’n’B, du jazz, de la soul De la variété et pourquoi pas du classique Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez un instrument de musique, vous seriez plutôt… Un piano Une guitare Une batterie Trop dur d’en choisir un seul ! Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous devez inviter des potes à dîner, vous opteriez plutôt pour… Un apéro dînatoire Un apéro à la bonne franquette à l’arrache (et pourquoi pas à emporter, parce qu’à quoi bon se prendre la tête) Des petits plats soigneusement faits maison Correct ! Faux ! Continuer >> En vacances, vous adorez… Faire les boutiques Courir les galeries et musées Sortir en soirée pour découvrir la vie nocture de votre destination Faire de la rando Correct ! Faux ! Continuer >> D’ailleurs, pour choisir une destination de vacances, ce qui vous attire le plus, c’est… Le ski ! La mer ! Les grandes villes où sortir et se faire des potes De la nature bien verte Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST : quel look vous correspond ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Alors, ça vous paraît judicieux ou complètement tiré par les cheveux ? Toujours est-il que la mode reste un formidable terrain de jeu, et que s’inspirer du look des autres peut aussi être une manière de trouver ou confirmer son propre style personnel !

