À Cannes, Cate Blanchett en robe drapeau de la Palestine ?

Lundi 20 mai 2024 pour la montée des marches de la première du film The Apprentice, l’actrice Cate Blanchett portait une robe Jean Paul Gaultier haute couture par Haider Ackermann. Contre le tapis rouge, sa robe noire, rose et verte ressemblait au drapeau de la Palestine.

Que sa direction le veuille ou non, l’hypermédiatisé festival de Cannes est forcément politique. Et plus il essaye d’éviter les polémiques et partis pris que déteste tant Thierry Frémaux, plus le moindre soupçon d’activisme frappe l’opinion publique. C’est ce qui saute aux yeux face au récent look de Cate Blanchett.

La robe de Cate Blanchett blanche, verte et noir sur le tapis rouge de Cannes marque-t-il son soutien envers la Palestine ?

Le lundi 20 2024, pour la montée des marches du film The Apprentice, l’actrice australo-américaine de 55 ans portait une robe Jean Paul Gaultier haute couture par Haider Ackermann. Il s’agit d’un fourreau bustier, noir sur le devant, rose pâle dans le dos, avec un revers vert. Mais, par effet d’optique, contre le tapis rouge, le dos de la robe apparaissait blanc, rappelant alors les couleurs du drapeau de la Palestine.

Fallait-il y lire une marque de soutien au peuple gazaoui face à l’offensive aérienne et terrestre d’Israël qui a causé près de « 35 000 décès signalés » à Gaza d’après l’ONU ?

Leïla Bekhti a aussi affiché son soutien envers la Palestine au festival de Cannes

On peut aussi se demander s’il ne s’agirait pas seulement du fruit du hasard. D’autant plus que Cate Blanchett n’a rien dit concernant Gaza lors du festival de Cannes, pour le moment. Mais le 8 novembre 2023, au Parlement européen, l’actrice s’était exprimé à ce sujet, appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En tant qu’ambassadrice de bonne volonté du HCR, Cate Blanchett, a exhorté l’Union Européenne à ne pas durcir les frontières et a dénoncé l’externalisation du traitement des demandes d’asile.

Alors que plusieurs récentes cérémonies de récompenses du cinéma avaient servi de terrain d’expression de soutien envers la Palestine, le festival de Cannes reste encore timide sur la question. Pour l’heure, Leïla Bekhti s’affirme comme la plus explicite. À la projection du film Furiosa : A Mad Max Saga lors le 15 mai 2024, sur sa robe signée Ami par Alexandre Mattiussi, l’actrice française portait un pin’s en forme de cœur et aux couleurs d’une tranche de pastèque. Un fruit vert, blanc, rouge et noir devenu symbole de la résistance palestinienne.

