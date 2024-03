Cinéma inclusif : Cate Blanchett lance un programme de mentorat destiné aux femmes et minorités de genre

Pour promouvoir des films qui mettent en avant le point de vue de personnages transgenres et/ou non-binaires, Cate Blanchett a fondé Proof of Concept et s’est entourée d’un parterre de grandes figures de cinéma, créant un comité de sélection inclusif.

Cate Blanchett ne cesse d’affirmer son engagement afin qu’Hollywood soit plus inclusif. Comme l’a remarqué Vanity Fair, l’actrice australienne a annoncé en décembre dernier le lancement d’un programme, Proof of Concept, destiné à promouvoir et soutenir financièrement des films consacrés à des protagonistes transgenres ou non-binaires et portés par des femmes ou minorités de genre.

Un comité de sélection inclusif

Ce lundi 25 mars, Cate Blanchett a annoncé qui compose son comité de sélection, et le casting est plus que prestigieux mais également très inclusif : les actrices Lily Glastone (première comédienne amérindienne nommée aux Oscars) et Eva Longoria (qui oeuvre pour une meilleure inclusion des actrices latino-américaines à Hollywood). Mais aussi l’interprète non-binaire Emma Corrin, les réalisatrices pionnières Chloé Zhao et Jane Campion, la cinéaste transgenre Lilly Wachowski ainsi, que la réalisatrice Janicza Bravo. Ces figures seront épaulées par la productrice Coco Francini, la spécialiste des inégalités à Hollywood Stacy Smith, aindi que par le Fonds Netflix pour l’égalité des chances.

Concrètement, les cinéastes dont les projets seront sélectionnés se verront décerner une bourse de 50 000 dollars pour développer leur court-métrage. Ils jouiront également d’un programme de mentorat de la part de l’organisme, afin de leur donner de la visibilité. Les membres du comité choisiront huit cinéastes sur parmi les 1 200 cinéastes qui ont postulé.

Un programme plus que nécessaire, puisque selon la dernière étude de Stacy Smith, seulement 6% des films les plus rentables sortis entre 2007 et 2023 ont été réalisés par des femmes. Plus marquant encore, seuls 2% l’ont été des cinéastes transgenres rappelle Vanity Fair. « Proof of Concept est une démonstration à l’industrie du divertissement qu’il existe un vaste groupe de talents sous-représentés prêts à passer au cinéma à grande échelle », ont déclaré les fondatrices dans un communiqué.

