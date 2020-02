Fixer ses sourcils avec du savon, l’astuce beauté dont tout le monde parle

La mode des sourcils évolue chaque année, et tu l’auras peut-être remarqué, la tendance des sourcils fixés en l’air de façon un peu ébouriffée se fait plus présente que jamais en ce moment.

Gels et mascaras à sourcils se vendent comme des petits pains, mais les youtubeuses beauté ont récemment trouvé une alternative efficace et abordable dont je m’en vais te parler aujourd’hui.

Fixer ses sourcils avec du savon : la technique du soap brows

Le plus difficile étant de maintenir les sourcils fixés tout au long de la journée, il est parfois compliqué de trouver un produit assez endurant qui ne donne pas un aspect bétonné aux poils pour autant.

C’est là qu’entre en jeu le savon !

Incolore, naturel et solide sur le long terme, il se dégage depuis quelque temps dans la routine maquillage de beaucoup de youtubeuses que je suis, notamment avec la technique du soap brows.

Et avec près de 50 000 posts Instagram comportant le #soapbrows, je pense pouvoir affirmer sans trop de problème que cette tendance s’est largement imposée sur Internet ces derniers temps !

Comment réaliser la technique du soap brows ?

Si tu n’as jamais entendu parler de cette technique, tu dois sans doute te demander comment diantre du savon peut être utilisé dans les sourcils !

Tout d’abord, je te conseille de choisir un savon basique non-parfumé et le plus transparent possible de type savon de Marseille, puis de te munir d’un spray fixateur de maquillage et d’un goupillon (tu sais, les brosses qu’on trouve souvent au bout des crayons à sourcils).

Après avoir appliqué deux ou trois sprays sur le savon pour l’humidifier, il suffit de frotter le goupillon contre pour prélever le savon et brosser tes sourcils vers le haut jusqu’à ce que le savon devienne invisible.

Celui-ci donnera un aspect plus fournis à tes sourcils, et le spray fixateur les fera tenir toute la journée !

Si tu souhaites utiliser un crayon ou de la poudre, je te conseille de le faire après car le savon risque de l’effacer si tu le fais avant.

Voici un tuto très clair si tu souhaites voir la chose en action :

Est-ce que tu connaissais cette technique ?

