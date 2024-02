8 mars : des assos veulent une grève générale pour la journée internationale des droits des femmes

Un collectif de plusieurs associations et syndicats dont le Planning Familial et la CGT appellent à une mobilisation générale le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

« Grève du travail, des tâches domestiques et de la consommation », le message est clair. Alors que la journée internationale des droits des femmes du 8 mars arrive à grands pas, plusieurs associations féministes et syndicats appellent à une grève générale, à l’image de celles qui ont lieu en Espagne ou en Islande.

Pour une grève des « activités salariées » et « tâches domestiques »

Ce collectif nommé #GrèveFéministe, qui réunit le Planning familial, Osez le féminisme, la CGT, ou encore l’Unef souhaite « que les femmes arrêtent toutes activités salariées (et les hommes aussi), toutes tâches domestiques (garde d’enfant, soin, ménage, cuisine…) et de consommation pour mettre la société à l’arrêt et démontrer que les femmes, loin d’être une variable d’ajustement, sont un rouage essentiel de la société », écrit-il dans un communiqué.

Le texte réclame la « revalorisation des métiers féminisés (éducation, soin, nettoyage…) », l’égalité salariale, « la mise en place d’une éducation non sexiste » et d’une éducation sexuelle accessible à tous, ou encore un « partage égal des tâches domestiques ».

Macron en ligne de mire

Le texte dénonce également un sexisme qui « s’ancre de plus en plus dans l’opinion publique », une « augmentation des violences sexuelles déclarées ». Il n’a pas hésité non plus à dénoncer plusieurs actions d’Emmanuel Macron. À commencer par son soutien à Gérard Depardieu, mis en examen pour viol, ou encore à son appel au « réarmement démographique ».

« Malgré les effets d’annonces gouvernementales de faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat, les inégalités persistent dans le travail, dans les foyers et dans la société », continue le communiqué. « Ne laissons pas passer les discours passéistes, sexistes, masculinistes. Nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des actes. »

