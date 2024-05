Kristen Stewart sur l’hypocrisie d’Hollywood : « cool, des films féministes, vous en avez fait 4 »

Alors que Hollywood se félicite parfois pour son inclusivité, Kristen Stewart remet les points sur les i en rappelant que la proportion de réalisatrices reste dérisoire.

Dans une industrie où la forme prévaut parfois sur le fond, Kristen Stewart lance un coup de gueule sans concession contre l’hypocrisie qui sévit à Hollywood. Loin des projecteurs et des tapis rouges, l’actrice et réalisatrice de 34 ans a plaidé en faveur d’un changement profond des représentations dans l’industrie cinématographique.

« Nous produisons le film de Maggie Gyllenhaal ! Nous produisons le film de Margot Robbie ! »

Dans un entretien récent avec le magazine Porter, Stewart a pointé du doigt le phénomène du « box-ticking », que l’on pourrait traduire par « case cochée ». Cette expression renvoie au fait de donner une illusion de progrès, alors que les rapports de pouvoir restent inchangés. Kristen Stewart a ainsi levé le voile sur toutes ces illusions créées par Hollywood, qui pense que l’on peut « cocher ces petites cases pour se débarrasser du patriarcat ».

Plutôt que de se contenter d’ouvrir la voie à une poignée de femmes privilégiées qui obtiennent des opportunités dans les grands studios, Stewart appelle à une véritable politique de diversité et d’inclusion :

« C’est facile pour eux de dire : ‘Regardez ce que nous faisons. Nous produisons le film de Maggie Gyllenhaal ! Nous produisons le film de Margot Robbie !’ Et vous vous dites, ‘D’accord, cool. Vous en avez choisi quatre.’ »

Le premier long-métrage de Kristen Stewart

Déterminée à faire entendre sa voix en sautant à pieds joints dans les questions d’inclusion, Stewart se tourne vers la réalisation de son premier long-métrage, intitulé The Chronology of Water. Jusqu’ici, Stewart est seulement passée derrière la caméra pour réaliser des clips et des courts-métrages.

Mais pour elle, ce nouveau film n’est pas une question de carrière, c’est une déclaration de principes. « Je vais faire ce film avant de travailler pour quelqu’un d’autre » a-t-elle affirmé. « Je quitterai cette foutue industrie si nécessaire. Je ne ferai pas un autre foutu film avant d’avoir réalisé celui-ci. » Son engagement ne passe pas inaperçu, attirant l’attention à Sundance où elle cherche activement des financements pour son projet.

Adapté des mémoires de l’écrivaine américaine Lidia Yuknavitch, le film plongera dans des questions encore trop peu abordées au cinéma. « Mon film parle d’inceste, de règles, d’une femme qui se réaproprie violemment sa voix et son corps. C’est parfois difficile à regarder… mais ce sera une montagne russe de sensations » a annoncé Kristen Stewart.