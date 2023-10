Origine, importance, évolution… : c’est quoi le réflexe de Moro ?

Avez-vous déjà vu votre nourrisson sursauter avec ses bras en l’air, alors qu’il dormait paisiblement dans son berceau ? C’est normal, et ç’a même un nom. On vous explique tout ça.

Les nouveau-nés sont fascinants. Si on croyait, à tort, qu’ils étaient livrés avec le mode d’emploi, c’était sans compter sur leurs réflexes archaïques un peu flippants qu’ils peuvent en plus avoir, une fois qu’ils sont sortis du ventre. Aujourd’hui, on vous explique ce terme : le réflexe de Moro. Installez-vous, c’est parti.

Le réflexe de Moro, la découverte d’un réflexe primitif

Le réflexe de Moro est nommé d’après le pédiatre Ernst Moro. Oui, je sais, ce n’est pas allé chercher loin pour le nom. Mais plus sérieusement, c’est un réflexe dit « primitif » observé chez les nourrissons dès leur naissance. Il constitue l’un des premiers réflexes involontaires présents chez les bébés et offre un aperçu fascinant des réactions instinctives face aux stimuli.

Le mécanisme du réflexe de Moro

Ce réflexe est déclenché par une sensation de chute soudaine ou un changement brusque de position de la tête du bébé. Les signes physiologiques du réflexe de Moro incluent une extension rapide des membres et une ouverture soudaine des bras et des doigts, suivies d’une contraction et d’une rétractation vers le tronc. C’est un peu comme si vous le lâchiez du haut d’un meuble : le bébé ouvert ses bras, alors qu’en vrai, rien ne se passe, il a juste changé de position.

Importance de ce réflexe et sa fonction

Le réflexe de Moro est considéré comme un mécanisme ancestral de défense. C’est fascinant ! Il prépare les petits lardons à réagir instinctivement aux stimuli inattendus, tels qu’une chute, en cherchant à saisir un objet ou en recherchant la protection. En gros, ils essayent de s’accrocher pour ne pas tomber.

Voici une vidéo pour vous aider à visualiser :

Évolution et disparition du réflexe de Moro

Au fil du temps, plus l’enfant se développe, plus ses mouvements sont plus contrôlés et coordonnés, plus le réflexe disparaît progressivement. Bon, ça ne veut pas dire qu’il est au taquet niveau motricité et qu’il peut manger sa compote sans en foutre partout, mais il y a quand même du progrès. Par contre, la persistance de ce réflexe au-delà de l’âge approprié peut être un indicateur de problèmes neurologiques ou de troubles du développement, et il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin si vous êtes inquiet ou inquiète.

Importance dans le développement

L’étude du réflexe de Moro joue un rôle essentiel dans l’évaluation du système nerveux central et du développement psychomoteur du nourrisson. Il offre des indices précieux sur le développement neurologique et le fonctionnement initial du cerveau chez les bébés.

Ce réflexe, même s’il est surprenant et un peu drôle parfois, est une étape fondamentale dans le développement des réponses réflexes chez les tout petits rôtis tout juste sortis du four. Comprendre son mécanisme, son évolution et son rôle est crucial pour appréhender les bases du développement neurologique des bébés et adapter les soins en conséquence.