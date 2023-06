Selon une étude, plus d’un enfant sur dix souffre de trouble de la santé mentale

Parmi les enfants scolarisés de 6 à 11 ans, 13 % d’entre eux souffrent d’au moins un trouble probable de santé mentale, révèle une étude de Santé publique France.

Anxiété, humeur colérique, troubles de l’attention… Des symptômes que les enfants qui souffrent de trouble de la santé mentale subissent au quotidien. Selon l’étude Enabee menée par Santé Publique France la première du genre, dévoilée mardi le 20 juin, 13 % des 6-11 ans souffrirait d’au moins un trouble psychique.

Cette étude transversale croise des données collectées en fin d’année scolaire 2021-2022 auprès de plus de 15 000 enfants et enseignants dans près de 400 écoles, ainsi que de 10 000 parents.

3,2% des enfants souffrent de TDAH

Ces chiffres semblent être similaires dans d’autres pays en Europe, sur la même tranche d’âge. « Nous ne sommes pas surpris mais les chiffres sont suffisamment importants pour conduire à s’interroger sur ce sujet, pour lequel nous ne disposions d’aucune donnée jusqu’à présent », a commenté Stéphanie Monnier-Besnard, épidémiologiste et cheffe de projet de l’étude Enabee.

L’enquête précise ainsi que 5,6 % des enfants scolarisés présentent un « trouble émotionnel probable », soit un trouble anxieux comme l’anxiété généralisée, des phobies spécifiques ou bien un trouble dépressif. Autre chiffre marquant : 6,6 % des enfants présentent un « trouble oppositionnel probable » de manifestant par une humeur particulièrement colérique, un comportement querelleur ou provocateur. Enfin, 3,2 % montrent un trouble persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité (TDAH) probable.

Déjà en mars dernier, un rapport de la Cour des comptes soulignait le manque de données sur le nombre d’enfants et adolescents sans soins : « Sur 1,6 million d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles psychiques, 750 000 à 850 000 bénéficient de soins prodigués en pédopsychiatrie par les professionnels spécialisés », alertaient des spécialistes auprès de nos confrères du Monde.

Un impact de la crise sanitaire ?

L’étude Enabee qui a été menée alors que la crise sanitaire était encore d’actualité, ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre le Covid-19 et ces chiffres, étant donné qu’aucune donnée antérieure n’est disponible. Mais une autre enquête publiée également ce mardi 20 juin par la Drees (Direction statistiques du ministère de la Santé), montre de son côté que la détresse psychologique dont souffre une minorité grandissante d’enfants et d’adolescents a été aggravée par cette crise.

Selon cette dernière étude, entre mars 2020 et juillet 2021, 12 % des garçons de 3 à 17 ans et 13 % des filles ont consulté un professionnel de santé pour un motif psychologique. Seuls 7 % des garçons et 6 % des filles consultaient déjà auparavant.

Mais en prenant en compte les enfants qui n’ont pas consulté de psychologue ou psychiatre, mais dont les parents estiment qu’ils avaient besoin d’être aidés, ce sont 15 % d’entre eux qui auraient eu besoin de soins pour ces raisons, ajoute l’étude. Soit près d’un enfant sur six.

