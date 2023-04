Opération Wuambushu : que se passe-t-il à Mayotte ?

Cette opération est une campagne de délogement et d’expulsion des personnes en situation irrégulière.

Depuis le jeudi 13 avril, le conseil départemental de Mayotte, île française de l’océan Indien, a décidé de ne plus accueillir les migrants sans-papiers dans ses centres de protection maternelle et infantile (PMI), comme le rapporte Libération.

Ainsi, dès juillet prochain, les individus sans papiers ni assurance ne pourront plus bénéficier des services de santé prodigués par les centres du département. Pourtant, de nombreux étrangers se tournaient vers les PMI pour se soigner, l’Aide médicale d’État (AME), destinée aux étrangers en situation irrégulière, n’étant pas disponible à Mayotte. Ce sont alors 85 % des papiers des PMI mahoraises qui ne pourront plus se soigner.

Une vaste opération anti-migrants

Cette décision intervient dans un contexte où l’opération Wuambushu s’apprête à débuter, même s’il est pour l’instant impossible de trouver un lien de corrélation entre les deux. Le but de Wuambushu ? Démolir les bidonvilles et expulser au maximum les immigrés provenus des Comores, île voisine de Mayotte. Pour l’occasion, déjà près de 150 gendarmes mobiles sont arrivés ce samedi 15 avril dans le petit département de l’océan Indien, rapporte Le Parisien, et un demi-millier au total y sont attendus.

À ce jour, ni le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ni Emmanuel Macron n’ont confirmé officiellement la tenue de cette opération d’expulsions, d’arrestations, et de destruction de logements illégaux.

Ces derniers seront détruits dans huit communes, qui ont donné leur accord. On en compterait plus de 1 000, ce qui concernerait entre 4 000 à 5 000 personnes qui seront prises en charge selon leur situation administrative. Si certaines d’entre elles seront provisoirement relogées, d’autres, seront expulsées.

L’inquiétudes des organisations humanitaires

Avant même l’officialisation de l’opération, le gouvernement comorien a annoncé son opposition, et a demandé au gouvernement français « d’y renoncer », a rapporté franceinfo.

De leur côté, les associations humanitaires ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits des enfants étrangers dans le cadre de cette opération, comme l’a déclaré l’Unicef dans un communiqué publié dans La 1ère. L’agence onusienne redoute que l’augmentation du nombre d’interpellations lors de l’opération « implique mécaniquement une augmentation du taux d’erreurs dans la procédure d’éloignement », ce qui pourrait entraîner un nombre plus important d’enfants isolés à Mayotte.

Un autre communiqué, signé notamment par la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et l’association pour le droit des étrangers (ADDE), des associations dénoncent « une inquiétante opération militaro-policière en train de se mettre en place à Mayotte ».