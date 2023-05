L’Espagne veut en finir avec les mecs qui glandent pendant qu’on se tape les corvées

Le gouvernement espagnol a annoncé la mise en place prochaine d’une application pour tracker le temps alloué aux tâches ménagères et mettre en évidence les inégalités au sein des foyers.

C’est à Genève que la secrétaire d’État à l’Égalité, Ángela Rodríguez, a annoncé la nouvelle en début de semaine : le gouvernement espagnol déploiera prochainement une appli gratuite, destinée à recenser le temps passé sur les corvées domestiques dans chaque foyer. Le but ? Mettre en évidence la charge mentale invisible que représentent ces tâches, majoritairement effectuées par les femmes.

Mieux répartir les tâches domestiques

Ángela Rodríguez a détaillé la mesure auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies : « L’appli permettra d’inscrire les corvées effectuées par chaque membre de la famille pour mieux visualiser le temps de travail que cela requiert à chacun, et ainsi rééquilibrer en fonction ». Un budget de 211 750 € a été alloué au développement de l’outil.

L’application est aussi une manière de mettre en évidence le travail invisible accompli au quotidien, selon la secrétaire d’État : nettoyer la cuisine signifie derrière qu’une personne a pris le temps d’acheter les produits d’entretien nécessaires, par exemple. L’appli s’inscrit dans le « Plan de responsabilité partagée » porté par le gouvernement, qui inclut une série de politiques publiques visant à promouvoir l’égalité femme-homme.

À lire aussi : L’Ifop révèle que ce sont encore les mères qui se lèvent la nuit. Quelle surprise ! (non)

Les corvées domestiques, fer de lance des politiques d’égalité

En Espagne, la question des corvées domestiques est au cœur du débat public. En décembre dernier, une étude espagnole de l’Institut national de la statistique (INE) révélait que 45,9% des femmes espagnoles effectuaient la majorité des corvées domestiques dans leur ménage, contre seulement 14,7% des hommes. Quelques mois plus tard, en mars 2023, un tribunal espagnol condamnait un homme à payer plus de 200 000 euros à son ex-femme suite à leur divorce, soit plus de 20 ans de salaire, pour s’être occupée du travail domestique durant leur mariage.

Sur Twitter, la secrétaire d’État n’a pas hésité à remettre les détracteurs de l’appli à leur place : « Ah les privilèges… Ceux qui s’offensent du déploiement de l’appli de répartition des tâches sont surtout offensés par la possibilité de devoir enfin faire leur part à la maison ». Le message est clair.

Ay los privilegios. Igual a todos los ofendiditos con la aplicación de reparto de tareas del hogar lo que verdaderamente les ofende es la posibilidad de tener que empezar a asumir su parte en casa. Ya lo llevan diciendo años las feministas: Manolo, Manolito, la cena tú solito. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) May 17, 2023

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.