Voici la somme qu’il vous manque par mois pour atteindre un « bien-être financier »

Près de 6 Français sur 10 estiment être insatisfaits de leur situation financière et estiment manquer de 897 euros par mois pour atteindre un « bien-être financier », selon une récente étude.

Alors qu’une majorité de Français estime qu’il faudrait au moins 50 000 euros par an pour bien vivre, une étude a enquêté sur la somme par mois manquante pour se sentir à l’aise financièrement. À combien s’élève ce complément nécessaire ? Selon le baromètre de l’Observatoire Société et Consommation (ObSoCo)* pour la banque en ligne BforBank, 6 Français sur 10 affirment avoir besoin de 897 euros supplémentaires par mois pour atteindre une forme de « bien-être financier ».

Des sommes qui varient selon les catégories sociales

D’autres Français semblent encore plus insatisfaits de leurs revenus : puisque 19% des personnes interrogées estiment même qu’ils auraient besoin de plus de 1 000 euros par mois en plus pour bien vivre. Un montant qui serait « proportionnel au niveau de revenu actuel », relève l’étude relayée par RMC.

Car plus les revenus d’un foyer sont élevés, plus ces foyers ont besoin d’un complément de revenus important : par exemple, les foyers qui vivent avec 1 500 à 2 000 euros par mois confient avoir besoin de 751 euros supplémentaires, contre 1 369 euros pour ceux dont les revenus dépassent les 6 000 euros.

Le complément de revenu idéal varie aussi selon le genre : les hommes évoquent un complément de 943 euros, tandis que les femmes, elles, dont le salaire est en moyenne 23,5% plus bas que celui des hommes, estiment cette somme à 852 euros. Les familles monoparentales considèrent quant à elles manquer de 1 077 euros.

L’argent, véritable préoccupation pour 66% des Franais

À quoi servirait ce complément de revenus ? Pour 27% des 2 000 personnes interrogées, ce « bien-être financier » leur permettrait de répondre à des besoins fondamentaux, pour 23%, de ne pas avoir de problème financier, et pour 28%, de pouvoir répondre à ses besoins secondaires.

Car l’argent est omniprésent dans l’esprit de 66% des répondants, qui affirment être préoccupés par cette question très régulièrement, tandis que 20% d’entre eux y pensent même quotidiennement.

