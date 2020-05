9 astuces de rangement pour optimiser un petit espace

En ce doux lundi matin (c’est faux, c’était la tempête) je suis tombée sur un article de Teen Vogue qui a tout de suite accaparé mon attention.

Il s’agit de conseils de rangement pour optimiser un petit espace.

Vivant moi-même dans ce qui se rapproche le plus d’un placard à balais, je me dois déjà d’optimiser au maximum mon espace. En parcourant les conseils listés par ce papier, j’ai trouvé tout cela très pertinent et des idées ont alors émergé dans ma tête.

C’est pourquoi j’ai su qu’il était de mon devoir de te retranscrire ces astuces dans la langue française.

Pinterest, la base des astuces de rangement

Teen Vogue fait d’abord le constat que Pinterest est un puit d’inspiration en ce qui concerne le rangement.

C’est pourquoi le magazine a fait appel à une experte Pinterest du nom de Larkin Brown, qui est une « chercheuse, utilisatrice et styliste interne de Pinterest », afin lui demander ses conseils en matière d’optimisation de l’espace.

Larkin Brown confie :

Puisque les gens passent tellement de temps à la maison, de plus en plus de personnes se tournent vers Pinterest pour trouver des astuces de rangement. Pour ceux d’entre nous qui ont des petits placards, la clé est de maximiser l’espace vertical. L’utilisation de bacs pour empiler des pulls hors-saison ainsi que les compartiments au-dessus de la porte pour ranger les sacs à main ne sont que quelques-unes des astuces mises en lumière sur Pinterest.

Avec le confinement, Pinterest aurait vu les recherches des « idées d’organisation et de bricolage » augmenter de 130 fois au cours des deux dernières semaines.

Selon Brown, c’est un moyen de se détendre la nouille en cette période anxiogène :

Le fait de ranger nos espaces aide nos logements non seulement à être plus agréables, mais aussi à être des endroits qui favorisent le calme en cette période d’incertitude.

Optimiser un petit espace : range tes pulls dans des corbeilles

Larkin Brown te conseille tout d’abord de ranger tes gros pulls dans des corbeilles. Du génie.

Personnellement, mes pulls prennent tant de place dans mon placard qu’il m’est absolument impossible de l’ouvrir sans que l’un d’entre eux me tombe sur la tête, écrasant mon nœud fait avec soin le matin même.

Brown explique qu’utiliser des corbeilles pour stocker des vêtements volumineux est un excellent moyen de libérer l’espace dans le placard.

Si tu choisis une corbeille en métal comme celle que je te propose ci-dessous, tu peux stocker tes pulls sans les cacher, ce qui permet de retrouver facilement celui que tu cherches.

Corbeille en métal, H&M, 29,99€

Optimiser un petit espace : range tes chaussures à la verticale

Pour optimiser le rangement de tes chaussures, Brown conseille de trouver un système pour les empiler.

Pour cela, tu n’as même pas besoin d’acheter quoi que ce soit. En revanche, il te faut avoir gardé des boîtes à chaussures, puisque cette idée de rangement réside dans le fait d’empiler les boîtes pour créer une étagère verticale.

Je serais toi, j’éviterai de la faire monter trop haut et je ferais plusieurs colonnes, afin que le tout soit le plus solide possible.

Si tu n’as pas de boîte à chaussures sous la main, tu peux aussi évidemment trouver une étagère qui se rapproche du même résultat.

En voici une sympathique dénichée sur Shein.

Boîte de rangement à cassures à empiler, Shein, 6€ l’unité

Optimiser un petit espace : utilise un porte-sacs

Pour éviter d’avoir un amas de sac empilés les uns sur les autres et de galérer à en extirper un (comme moi, quel enfer), tu peux aussi te tourner vers un porte-sacs mural.

Pas besoin de faire de trous, la chose s’accroche sur le haut de la porte !

Accroche sac à main, Fnac, 29,99€

Optimiser un petit espace : les cintres multicouches

Et là, prépare-toi pour l’astuce ultime. Des cintres magiques. Je sais ce qui constituera mon prochain achat.

J’ai l’impression d’avoir vécu dans une grotte toutes ces années.

Il existe en fait des cintres qui ressemblent à des cintres normaux, mais auxquels sont accrochés d’autres étages de cintres… Ainsi, ton cintre devient multiple mais ne prend pas plus de place.

Disponibles dans une variété de formes et de tailles, ces cintres partagent tous l’objectif commun d’optimiser l’espace de suspension, même dans les plus petits placards.

Ma seule perplexité, c’est que selon le modèle que tu choisis, tes vêtements risquent de ne pas tomber hyper à plat et peuvent quand même se froisser, ce qui va à l’encontre du but premier de pendre des vêtements.

C’est pourquoi je te conseille celui-ci, qui demande cependant une certaine hauteur de penderie afin que les pièces accrochées le plus bas ne traînent pas par terre.

Cintres multicouches, Amazon,19,99€

Utilise un tabouret pour atteindre le rangement en hauteur

Puisque les points principaux de Brown sont d’optimiser l’espace par le vertical, tu vas sûrement avoir besoin d’un marche-pied.

Ça, j’ai. (En même temps, en ce qui me concerne, c’est limite si j’en ai pas besoin pour accéder à ma brosse à dents.)

Pour ta sécurité, tourne-toi vers un marche pied qui est fait pour qu’on le piétine, et non vers le premier tabouret qui te tombe sous la main.

Et pour encore plus d’optimisation, choisis-en un qui se replie.

Marche pied pliable, Gifi, 8€

Moi qui prévoit de quitter mon terrier, je me réjouis de tous ces conseils qui vont m’inspirer pour mon prochain habitacle !

Mes astuces supplémentaires pour optimiser un petit espace

Puisque je vis, comme je te le disais, dans un bouiboui parisien, j’ai également dû ruser pour ne pas être ensevelie sous les montagnes d’objets et de vêtements.

Voici donc quelques astuces de plus que je te conseille, qui ne concernent pas forcément les vêtements uniquement.

Utilise l’espace sous ton lit pour ranger

Celle-là, tu la pratiques déjà probablement.

Profites de l’espace sous ton lit pour ranger les choses que tu utilises rarement : tes décos de Noël/Halloween, tes valises, des chaussures et vêtements qui ne sont pas de saisons (tes manteaux quand c’est été, tes maillots quand c’est l’hiver)…

Et pour ça, investis dans des caisses !

Attention à bien mesurer la hauteur de ton lit évidemment, pour être sûre que la caisse rentre.

Petite caisse transparente, Gifi, 4€

Grande caisse aubergine, Gifi, 9,99€

Utilise des compartiments pour tout

Utilise des boîtes et des paniers pour tout ! Tes épices, ta nourriture qui ne rentre pas dans le placard, tes produits de beauté… Compartimenter dans des caisses permettra de ne pas les éparpiller et d’éviter l’effet désordre !

Panier de rangement, Gifi, 8,99€

Petit panier de rangement, H&M, 2,99€

Petite caisse en bois, Maisons du monde 12,99€

Panier métallique, H&M, 12,99€

Panier métallique blanc, Gifi, 6€

Utilise l’espace mural pour optimiser le rangement

Utilise les zones murales. Les murs, c’est en effet la meilleure chose pour gagner de l’espace. Et pas que pour les sacs à main et les chaussures !

Si tu peux percer les murs, utilise-les pour installer des étagères et ainsi libérer de la place dans tes placards.

Etagère murale, Maisons du monde, 15,99€

Sinon, procure-toi des étagères qui peuvent se poser sur un meuble, mais restent verticales.

Par exemple, tu peux accrocher celle-ci au mur, mais aussi la poser à la verticale sur une commode, dans le coin d’un mur !

Rangement mural, Maisons du monde, 29,99€

Optimise ta penderie en y accrochant un rangement

Un peu comme les systèmes des cintres multi-couches, tu peux accrocher une étagère à ta penderie ! Ainsi, un espace de 30 centimètres sera pris, mais il en découlera tout une étagère dans laquelle ranger un max de fringues.

Étagère à pendre en tissus, Ikea, 6,99€

Et voilà, j’espère que toi aussi tout cela t’a aidée et motivée à ranger et redécorer ton chez toi.

À lire aussi : Vinted te permet enfin de vendre de la décoration