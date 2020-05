Toutes les fringues que j’ai pas pu mettre à cause du confinement

Je suis heureuse d’être confinée loin des microbes. Mais je suis triste d’être coincée avec toutes les fringues que j’avais prévu de mettre pour le printemps.

La mi-saison est annulée, mais voilà ce que j’aurais porté

La mi-saison, c’est la vie. C’est la meilleure période pour composer des outfits sans devoir les cacher sous une doudoune ou sans avoir envie de s’en débarrasser à jamais pour vivre uniquement en culotte tellement il fait chaud.

Et cette année, le printemps est annulé. C’est un gâchi. C’est pourquoi pour pas être trop triste, j’ai décidé de partager avec toi quelques pièces et looks que je me suis récemment procurés, et que j’avais prévu de porter.

Voici les quelques pièces que tu peux te procurer en ligne.

Celles qui n’y figurent pas sont soit trop datées, soit trouvées en friperie !

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rater aucune de nos vidéos mode-beauté, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Chaque lundi, c’est Street Style ou Street Tattoo , les formats mythiques que tu connais déjà,

, les formats mythiques que tu connais déjà, Chaque mercredi, une nouvelle vidéo pleine de glow avec Carotte (pour la mode) ou Lucie (pour la beauté).

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

À lire aussi : 4 looks avec du bleu : Instagram choisit la couleur de ma tenue