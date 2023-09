Invité de l’émission « 20 h de Ruquier » sur BFMTV Michel Sardou, a comme à son habitude, profité de cette visibilité pour fustiger #MeToo, le féminisme, le wokisme, Anne Hidalgo, et bien d’autres choses encore. Et tu sais quoi Michel ? Ton avis nous fait une belle jambe.

Alors qu’il s’apprête à retrouver la scène avec une nouvelle tournée intitulée Je me souviens d’un adieu, ce jeudi 28 septembre, Michel Sardou était l’invité de l’émission « 20h de Ruquier »sur BFMTV. Au lieu de s’en tenir à la promotion de ses concerts, le chanteur en a profité pour fustiger toute esquisse de progressisme, comme à chaque fois qu’il passe à la télévision.

Durant trente-six longues minutes d’interview, l’artiste n’a pas manqué de fustiger la société le siècle dans lequel nous vivons, qu’il « hait » par ailleurs. Sous les rires de connivence des chroniqueurs, il se plaint : « Je hais le féminisme. Je déteste le wokisme. Je hais ce siècle ». Rien que ça.

« Les femmes ont raison de se défendre… Par contre, qu’elles n’en fassent pas trop ! »

Michel Sardou a tout de même tenu à « nuancer » ses propos sur le féminisme : « Les femmes ont raison de se défendre, de demander leurs droits […] de réclamer le même salaire que les hommes, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu’elles n’en fassent pas trop ! Qu’elles aiment un peu les hommes ! ». Promis Michel, les féministes retiendront ce conseil.

Comme une sorte de bingo de l’homme de droite, Sardou a profité de cette prise de parole pour fustiger la politique parisienne d’Anne Hidalgo : « Je quitte Paris parce que je ne supporte plus Paris. C’est insupportable, c’est laid, c’est moche. Je ne comprends plus ma rue, je ne sais plus où j’habite. »

« Il faut que la France arrête de baisser son froc »

Après avoir donné son expertise sur des sujets de société, il s’est également fendu d’une analyse géopolitique du drame vécu par les Arméniens du Haut-Karabakh, contraints de quitter leurs terres après l’offensive de l’Azerbaïdjan. Selon lui, la France ne s’est pas montrée assez ferme : « Il faut que la France arrête de baisser son froc ».

Tous ces propos ont rapidement été dénoncés et moqués par de nombreux internautes, et même par des personnalités politiques, dont le député écologiste Aurélien Taché, qui s’est fendu d’un X (ex-tweet) cinglant : « Rassure toi, ce siècle te n’aime pas non plus Michel ».

Mais ces prises de paroles récurrentes posent question. Dans une série de tweets, le journaliste Redwane Tehla s’interroge sur le rôle que tiennent certains médias : « Depuis qu’on a compris que ses saillies de vieux faisaient le ‘buzz’, on ne l’interroge plus que sur le wokisme ou sur les trottinettes. Honte aux confrères de participer à un tel sketch », dénonce le journaliste.

Sardou est passionnant quand il parle de culture populaire et de chanson française.



Mais depuis qu’on a compris que ses saillies de vieux faisaient le « buzz », on ne l’interroge plus que sur le wokisme ou sur les trottinettes.



À raison, car on peut légitimement se demander si Michel Sardou est le plus habilité à délivrer une science, quelle qu’elle soit, sur les problématiques sociales et géopolitiques contemporaines.