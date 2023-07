Le récap pailleté de Drag Race, ép.4 : Snatch Game, drama et une élimination choc  

Retrouvez chaque lundi sur Madmoizelle le récap de la saison 2 de Drag Race France ! Cette semaine, le Snatch Game rebat les cartes et nos chouchoutes sont en danger…

Previously : Sara Forever s’illustrait dans le premier acting challenge de la compétition et Kitty Space était renvoyée dans l’espace. Avec deux victoires en poche, Sara est LA drag queen à abattre. Cookie Cunty, qui a renvoyé deux candidates chez elles, s’autoproclame “lip sync assassin”.

Mini-challenge “Vive les mariées” : pour fêter les 10 ans du Mariage pour tous, les reines doivent se transformer en mariées. Apparu durant la saison 1 de “Drag Race France”, le drag king Juda la Vidange (qui performe le genre masculin) vient officier avec un look aux vibes très Elvis. Après des vœux de mariage calamiteux et hilarants, les mariées doivent ramener un objet en étant ligotés (clin d’œil aux jeux pourris dans les mariages). “On est vraiment dans Interville, c’est vraiment la honte.” se lamente Mami Watta. Moon et Cookie Cunty remportent le défi. Côté look, mon coeur allait plutôt du côté des mariées “white trash” Piche et Ginger Bitch !

Johnny et Amanda voient double

Maxi-challenge : c’est l’heure du Snatch Game ! Dans ce challenge iconique de la franchise “Drag Race”, les reines doivent participer à une parodie de jeu télévisé (“Match Game”, un jeu télé américain culte), dans la peau d’une célébrité de leur choix. Les candidates sont excitées et paniquées. Ginger Bitch commente : “Faut m’expliquer pourquoi les drag queens adorent ce challenge alors qu’on se ramassent toutes !”.

Punani est intimidée par la présence d’Amanda Lear, juré de la semaine avec le chanteur Eddy de Pretto. Et pour cause, elle a prévu d’imiter… Amanda Lear ! C’est la première fois dans l’histoire de Drag Race que cette situation a lieu. Et ce n’est pas le seul twist : Sara et Cookie se rendent compte qu’elles ont choisi toutes les deux d’incarner Johnny Hallyday ! Elles s’écharpent. Va-t-il y avoir deux Johnny au Snatch Game ? Face à Cookie, qui refuse tout dialogue, Sara opte pour son second choix.

Le Snatch Game de tous les dangers

Comme dans tout “Snatch Game” qui se respecte, certaines reines sont sorties de leur coquille, tandis que d’autres ont vacillé.

Cookie Cunty en Johnny Hallyday : le makeup est au top et Cookie a tenté d’interagir avec les autres candidat·e·s, mais aucune vanne ne tombait au bon endroit. Raté.

Punani en Amanda Lear : l’audace paie ! Punani a trouvé le bon ton pour imiter son idole, qui se marre en direct à chacune de ses réparties. “Drag Amanda” à propos d’Amanda : “La personne qui travaillait au musée Grévin a fait du plutôt bon travail, mais apparemment, c’était un stagiaire.”

Keiona en Afida Turner : carton plein pour cette incarnation tordante, qui n’a pas manqué d’excellentes répliques du genre, “J’étais à Miami, au Festival de Cannes !”, validée par Afida elle-même. On veut une bouteille de champagne de son fameux cru, “Ta Gueule”.

Ginger Bitch en Victoria Silvstedt : sortie du gimmick de l’orgasme à chacune de ses phrases et d’une bonne vanne sur “La roue de la fortune”, cette Victoria manque de nuances et de répondant. C’est un flop.

Piche en Geneviève de Fontenay : un crash étonnant, au vu de la personnalité extravertie de Piche, qui n’a pas réussi à rendre sa Geneviève drôle. Elle était mal à l’aise dans son personnage et ça se sentait.

Moon en Brigitte Fontaine : excellente performance pour Moon, comme un poisson dans l’eau. Elle nous a sorti des répliques comme : “Je suis vieille, et je vous encule avec mon look de libellulus !”. Seul bémol : elle a refusé de chanter quand Karl le lui a proposé. Or, le Snatch Game est aussi un exercice d’impro, et la première règle de l’impro est de ne pas dire non à une proposition de jeu !

Mami Watta en Shauna Sand : elle a trouvé le bon style pour incarner la star de télé-réalité. Sa performance aurait pu être plus folle mais reste solide. Sa meilleure réplique : “Mon deuxième mari n’avait pas besoin de tucker pour qu’on ne voit rien” !

Sara Forever en Françoise Sagan : “Bonjour, tristesse”. Clin d’œil au roman le plus connu de l’écrivaine, cette punchline s’avère malheureusement prophétique. Tout ce que Sara a tenté est tombé à plat, sauf son look et cette énorme cigarette, très camp.

Dans l’atelier, Sara en veut à Cookie de lui avoir forcé la main dans le Johnny Gate. “Cette confrontation m’a violentée”. Ce qui revient à pisser dans un violon, Cookie ne regrette absolument pas son comportement ! Pendant que les reines se maquillent, elles discutent de leurs souvenirs du passage de la loi du Mariage pour tous, en 2013. Ginger Bitch a en tête des moments de liesse dans la communauté LGBTQI+ mais aussi la violence homophobe de la Manif pour tous, de ces personnes qui ont défilé devant les églises avec des banderoles offensantes, comme “Epouse ta chèvre”. Keiona nous apprend qu’elle est mariée depuis un an : félicitations !

Un défilé féérique et une noyade

Défilé “Sous l’océan” : C’est un festival de looks aquatiques inoubliables ! Piche tente de se sauver en Rose dans Titanic, avec sur le dos de sa planche, ce pauvre DiCaprio qui coule. Perso, je sauve cette queen de la pop culture ! Punani est une fascinante créature de l’océan, vêtue de délicats tissus colorés. Le maquillage de Moon en créature-huître est incroyable. Sara s’est créé un look “boîte de conserve”, qui s’ouvre sur un poisson piégé par du plastique. Un point pour le message écolo. En méduse irisée, Keiona flotte sur le podium, avant de révéler son visage cerclé de bijoux et coiffé d’une splendide perruque verte. MAGNIFIQUE.

Verdict : à la surprise générale, Mali Watta et Cookie Cunty sont safe ! Le défilé “titanesque” de Piche, applaudi, suffira-t-il à la sauver ? Punani et Moon sont couvertes de compliments pour leur Snatch Game respectifs, tandis que Sara a logiquement déçu. Elle aurait dû s’écouter et incarner un deuxième Johnny. Amanda Lear ne mâche pas ses mots devant Ginger Bitch et son look limace : “J’aime pas du tout ce look”. Aoutch ! Keiona a médusé le jury. “C’est ton meilleur look depuis le début de la saison”, la félicite Daphné Burki.



Bottom : Piche, Sara Forever et Ginger Bitch

Top : Punani, Keiona, Moon

Émue par les remerciements d’Amanda Lear pour son imitation, Punani remporte le challenge ! Keiona est très déçue de voir cette victoire lui échapper. “Il y a une frustration et un goût doux amer de se dire qu’on fait bien, mais jamais assez bien.”

Sur Twitter aussi, les fans divergent avec les avis des jurés.

Bon je pense qu'on est toustes d'accord pour dire que c'est le pire épisode dans les choix des reines qui sont safe, top et bottom des deux saisons de #DragRaceFrance



Je m'en remets pas pic.twitter.com/6SpuV8x2eD — Lockhart (@khageesi) July 21, 2023

Les décisions random des juges cette année gâchent vmt la saison 2 de #dragracefrance pour moi. Pas de hate envers les queens, elles apportent toutes quelque chose, mais j’ai du mal à apprécier la saison à cause de ça. Je ressens trop d’injustice à chaque fois. pic.twitter.com/NdATvYYRrE — BBB (@BritneysBackB) July 23, 2023

Mon debrief de Drag Race France : not to undermine le talent des gagnantes mais encore une victoire qui passe sous le nez de Keiona et ça commence a se voir… 👀

Pk on demande toujours de faire PLUS aux queens noires alors qu’elles slayent tout ? — RURU 🌈🇻🇪👨🏽‍🍳 (@RuruPepito) July 22, 2023

Cookie Cunty persiste et signe dans son attitude shady : “Sara est sauvée mais elle aurait peut-être dû faire ce lip-sync, ça lui aurait fait du bien !”. Pas dépeinte sous son meilleur jour dans cet épisode, Cookie a subi ce week-end une vague de cyber-harcèlement de la part de fans toxiques, et ça, c’est jamais ok, comme elle l’a très bien expliqué.

Le lip-sync entre Ginger et Piche sur “Je vais vite” de Lorie est serré. Mais Piche, mal à l’aise pour danser dans sa robe et peut-être rattrapée par le trac, boit la tasse. Nicky lui dit aurevoir : “De toutes les éliminations cette année, c’est la tienne qui me fait le plus de peine.” Noooooon !!!

Qui, qui, qui sera la reine ?

Comme pas mal de fans, je suis sous le CHOC de l’élimination de ma chouchoute. RENDEZ-NOUS PICHE ! Moon reste dans mon top avec Punani et j’y ajoute Keiona, que que j’avais sous-estimée. Pardon, Queen des méduses et de la ballroom ! Et vous, quelles sont vos reines pref ?

