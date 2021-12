Christiane Taubira tease sa possible présence à l’élection présidentielle de 2022 dans une vidéo révélée ce midi. En creux, elle invite au rassemblement, mais derrière elle — pas question d’imposer « une candidature de plus ».

C’est une vidéo de trois minutes révélées ce midi sur les réseaux sociaux qui lève le voile sur ce que l’on supputer depuis quelques jours.

Après avoir régulièrement affirmé qu’elle ne se lancerait pas dans la campagne pour devenir présidente en 2022 (les conditions n’étaient pas réunies à ses yeux, se défendait-elle encore en septembre dernier sur RTL), Christiane Taubira laisse clairement entendre aujourd’hui qu’elle est prête.

Ce qui compte, c'est vous. ChT pic.twitter.com/ZSxVLpeaim — Christiane Taubira (@ChTaubira) December 17, 2021

Trois minutes où l’on retrouve la verve sans pareille de l’ancienne ministre de la Justice, son sens de la formule et son timbre bien à elle. C’est bien simple, on pourrait l’écouter parler pendant des heures.

Christiane Taubira, candidate de la dernière chance pour l’union de la gauche ?

Mais venons-en à l’objet de cette annonce. Car Christiane Taubira n’est pas là pour nous citer de doux mots à l’oreille. Elle ménage d’abord les egos de celles et ceux qui sont déjà dans la course et qui portent déjà les projets de gauche à cette élection — « il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j’ai de l’estime et de l’amitié » — avant d’en arriver à cette conclusion :

« Je constate l’impasse. J’ai toujours dit que je prendrai mes responsabilités. Pour cela j’envisage d’être candidate à l’élection présidentielle. »

Mais que les choses soient claires, précise-t-elle : « Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l’union. »

Elle nous donne donc rendez-vous à la mi-janvier. En attendant de voir qui des autres candidats et candidates de gauche, de Yannick Jadot à Anne Hidalgo, sera prêt à faire un pas en arrière pour céder sa place…

À lire aussi : Une Ambition intime, l’émission « neutre » sur les femmes politiques, nous prendrait-elle pour des idiotes ?