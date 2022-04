Ce rouge à lèvres MAC est le plus vendu dans le monde. Et non, ce n’est pas Ruby Woo !

Cette teinte de l’iconique rouge à lèvres mat de MAC s’est vendue à plus de 2 millions d’exemplaire en 2021. Qui dit mieux ?

Parmi les produits best-sellers de MAC Cosmetics, marque de maquillage professionnel fondée en 1985 par les make-up artists et photographes Frank Toskan et Frank Angelo, on retrouve le fond de teint liquide Studio Fix, les highlighters poudre Mineralize Skinfinish ainsi qu’une vaste gamme de rouges à lèvres satinés, brillants et mats.

Pour les lèvres, Velvet Teddy, Ruby Woo ou encore Twig font partie des teintes les plus connues, mais en 2021, c’est une autre nuance qui a fait parler d’elle — et il s’en est vendu quatre exemplaires toutes les 60 secondes.

Chili, le rouge à lèvres MAC le plus vendu dans le monde

Si le rouge bleuté Ruby Woo est la teinte de rouge à lèvres MAC la plus vendue aux États-Unis, dans le reste du monde, c’est le rouge brique Chili qui fait des émules. En 2021, ce sont 2,4 millions de tubes qui ont rejoint les trousses beauté des fans de couleurs chaudes au Japon, en Chine, au Vietnam, en Côte d’Ivoire, au Canada ou encore en Éthiopie.

Le maquilleur Allan Avendaño explique ce succès au magazine Allure :

« Le mélange de teintes [de Chili] le rend moins intimidant qu’un rouge bleuté. Ses sous-tons brun-orangé en font un produit simple à porter de jour comme de nuit. »

Maintenant que le rouge à lèvres est redevenu persona grata des routines maquillage, suite à la fin du port du masque obligatoire dans la majorité de l’espace public, il serait dommage de passer à côté de l’effet bonne mine immédiat de Chili, surtout qu’il flatte toutes les carnations.

