Ce gloss est le plus vendu chez Sephora et va repulper vos lèvres comme jaja

Adoré des fans de bouche volumineuse, ce gloss repulpant est n°1 des ventes chez Sephora. Mais de quel produit s’agit-il ?

Avec la fin de l’obligation du port du masque en intérieur ainsi que dans la majorité de l’espace public, les lèvres font leur grand retour sur le devant de la scène et elle ne sont pas là pour enfiler des perles. Lancé en 2020, ce brillant à lèvres est le plus vendu sur l’e-shop de Sephora, et compte tenu de la tendance actuelle aux lèvres glossées, il a de beaux jours devant lui.

Gloss Lip Injection Maximum Plump de de Too Faced, n°1 des ventes chez Sephora

Lancé en 2020, le petit frère du célèbre gloss Lip Injection de Too Faced (28€) est dédié aux personnes qui veulent obtenir des lèvres plus charnues de façon immédiate et sans passer par les injections d’acide hyaluronique. Et ça fonctionne ! En une seule application, les lèvres paraissent lissées, parfaitement hydratées et surtout plus volumineuses.

Attention tout de même : le produit picote et la sensation n’est pas des plus agréables, surtout si c’est la première fois qu’on utilise un brillant à lèvres à visée repulpante.

Niveau formule, le Lip Injection Maximum Plump contient du benzyl nicotinate (un vasodilatateur) et de la résine de piment enragé pour provoquer un afflux de sang dans les lèvres, ainsi que des huiles d’avocat, de soja et de jojoba pour prendre soin de la peau.

Vous l’avez déjà essayé ?

