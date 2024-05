Tout est bien qui finit bien dans le luxe. Le casting d’Un p’tit truc en plus, comédie qui met en scène des acteurs en situation de handicap mental, et qui remporte un grand succès en salles, ayant déjà dépassé deux millions d’entrées en deux semaines, montera les marches du Festival de le 22 mai.

Mais samedi 11 mai, l’humoriste et réalisateur du film Artus, lui aussi handicapé, avait dénoncé au micro de France Inter, qu’à quelques jours de leur montée des marches, aucune marque n’a souhaité prêté des tenues à l’équipe qui se rendra au Palais des Festivals, comme il en est pourtant coutume.

« Le 22, on monte les marches. Il y a onze acteurs en situation de handicap. On nous sort des histoires de quotas, en disant ‘On a déjà prêté tous nos costumes’ Je pense que c’est toujours plus élégant pour une marque d’habiller Brad Pitt que d’habiller (…) Artus et encore plus des acteurs en situation de handicap »

Artus.