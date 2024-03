Qualifié d’« indigeste et laid », « The Palace », le dernier film de Roman Polanski va finalement sortir au cinéma

Roman Polanski a finalement trouvé un distributeur pour son prochain long-métrage « The Palace », qui devrait sortir en salles le 15 mai prochain. Le cinéaste est pourtant appelé à comparaître en 2025 en Californie, dans un procès au civil pour viol sur mineur. o

Encore une carrière brisée après des accusations de violences sexistes et sexuelles. Alors qu’il va de nouveau comparaitre devant la justice californienne en 2025 pour des accusations de viol sur mineur, Roman Polanski peut encore montrer ses films au public. Son dernier long-métrage, The Palace a trouvé un petit distributeur spécialiste du cinéma de patrimoine, et devrait sortir au cinéma en France le 15 mai prochain.

Des critiques glaciales

« Personne ne voulait du film », a pourtant expliqué à l’Agence France Presse Sébastien Tiveyrat, le dirigeant de la société Swashbuckler Films qui produit le long-métrage. « Il n’y a que le cinéma qui m’intéresse, pas le reste, et Roman Polanski est un grand cinéaste », a-t-il ajouté.

Pourtant, alors que le film qui se veut être une comédie à sketches dans un hôtel de luxe, le soir du Nouvel an 2000 a été présenté à la dernière Mostra de Venise, les critiques ont été plus que glaciales. Il fut qualifié de « indigeste et laid » par Télérama, d’« infecte purge » pour Libération qui considère The Palace comme une « infecte purge » ou de « doigt d’honneur géant au monde entier » par The Wrap.

Le distributeur doit désormais trouver des salles de cinéma qui accepteraient de programmer ce long-métrage où l’on retrouve Fanny Ardant, John Cleese ou encore Mickey Rourke au casting.