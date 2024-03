Roman Polanski sera de nouveau devant la justice en 2025

La victime présumée, qui souhaite rester anonyme, a porté plainte en juin 2023 contre Roman Polanski, pour des faits qui remontent à cinquante ans plus tôt, en 1973, alors qu’elle était mineure.

Cinquante-et-un ans après les faits présumés, Roman Polanski devra répondre devant la justice. En août 2025, il comparaitra devant un tribunal de Californie pour des accusations de « viol sur mineur », datant de 1973, a annoncé l’avocate de la victime présumée, mardi 12 mars.

C’est en 2017 que la plaignante avait rendu publiques ses accusations, pour ensuite porter plainte en juin 2023. Par le biais de son avocat, le réalisateur de 90 ans « contestait fermement toute accusation de viol ».

Surnommée un temps « Robin » et présentée comme Jane Doe dans sa plainte, la plaignante, dont l’âge n’est pas connu, souhaite rester anonyme. Aujourd’hui, elle est défendue par Gloria Allred, figure du mouvement #MeToo et représentante de victimes du producteur Harvey Weinstein, multiplement condamné à 23 et 16 ans de prison pour viols.

Peu de chance que Roman Polanski soit présent au procès

Selon la plainte consultée par l’Agence France Presse, Roman Polanski aurait emmené dîner la jeune femme qui était à l’apoque adolescente dans un restaurant de Los Angeles un soir de 1973. Il lui aurait fait boire de la tequila puis l’aurait ramenée chez lui avant de la violer.

« Elle lui a dit ‘s’il te plaît, ne fait pas ça’», a déclaré son avocate à la presse. « Elle soutient qu’il a refusé ses demandes. Elle soutient aussi que l’accusé Polanski a retiré les vêtements de la plaignante et l’a ensuite agressée sexuellement, provoquant chez elle des douleurs et des souffrances physiques et émotionnelles immenses. »

Le cinéaste franco-polonais avait fui la justice américaine en 1977 à la suite d’une condamnation dans une autre affaire où il était inculpé là aussi pour viol sur mineur. Après quarante-deux jours de prison, il avait été brièvement libéré, puis avait fui en cavale, à Paris. Il est depuis parvenu à échapper à toute demande d’extradition. Il y a donc peu de chance que le réalisateur accusé de viols et d’agressions sexuelles par une dizaine de femmes au total soit présent lors du procès.

