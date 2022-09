Après The Father, Hugh Jackman est un père bouleversant dans la bande-annonce de The Son

Florian Zeller, le dramaturge et réalisateur français du film multi-oscarisé The Father est de retour avec The Son, fable familiale bouleversante sur la parentalité et la dépression, avec l’acteur australien Hugh Jackman.

On peinait à se remettre des crises de larmes provoquées par The Father en 2020, pourtant le réalisateur Florian Zeller est déjà de retour pour nous faire chialer.

Après le succès retentissant de The Father, couronné de deux Oscars (celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et du meilleur scénario adapté), The Son s’est dévoilé dans une première bande-annonce.

La bande-annonce de The Son

Une nouvelle adaptation du dramaturge et réalisateur Florian Zeller

Cocorico : Florian Zeller est un dramaturge et réalisateur français. À l’instar de The Father, The Son est adapté de sa propre pièce de théâtre, Le Fils. Après avoir exploré le thème bouleversant de la paternité au prisme de la maladie d’Alzheimer, la caméra de Zeller se tourne du côté de parents démunis face au mal-être de leur fils de 17 ans. Ancien enfant lumineux, ce dernier semble désormais avoir du mal à vivre. Son père va tout faire pour tenter de lui redonner goût à la vie. Mais peut-on vraiment sauver quelqu’un d’autre que soi-même ?

Si on est impatient de découvrir The Son, c’est aussi pour son casting cinq étoiles. On connaît la puissance de Hugh Jackman dans la peau d’un père depuis le chef-d’œuvre Prisonners. Autre argument de taille : Anthony Hopkins ! L’acteur de The Father est à nouveau de la partie, après son interprétation bouleversante d’un octogénaire malade. Enfin, Laura Dern, actrice fétiche de David Lynch se glissera dans la peau d’une mère dépassée. En France, il faudra s’armer de patience avant de découvrir ces performances prometteuses d’acteurs. The Son sortira en salles le 8 mars 2023.

© capture d’écran de la bande-annonce

Crédit de l’image à la Une : © Leonine