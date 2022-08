Novembre : une bande-annonce poignante pour le film sur les attentats de 2015 avec Jean Dujardin

Le réalisateur du polémique Bac Nord revient avec Novembre. Le film revient sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, comme on l’aperçoit dans sa nouvelle bande-annonce.

Après le sublime Leila et ses frères en salles le 24 août 2022 et la Palme d’Or Sans filtre, les bande-annonce des sorties cannoises continuent de nous parvenir au compte-goutte.

Aujourd’hui, l’heure est au deuil et à la mémoire. C’est au tour de Novembre de dévoiler son trailer. Sept ans après l’une des tragédies les plus traumatisantes de France, les attentats ayant frappé Paris la nuit du 13 novembre 2015 s’apprêtent à être représentés sur les écrans de cinéma.

La bande-annonce de Novembre

Cédric Jimenez entouré d’un casting cinq étoiles

Prévu pour une sortie début octobre 2022, Novembre signe le retour de Cédric Jimenez. C’est au réalisateur de 46 ans que l’on doit le problématique Bac Nord, film de 2021 accusé de racisme, de virilisme et de tenir un discours unilatéralement pro police.

Si Jimenez délaisse Marseille pour filmer la capitale, il poursuit sa plongée au cœur des forces de l’ordre. Novembre est annoncé comme une immersion au sein de l’Anti-Terrorisme pendant les cinq jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015.

Pour porter ce film au thème extrêmement douloureux, le réalisateur a réuni de grands noms du cinéma français. Dès la bande-annonce, on constate la puissance du jeu de Jean Dujardin, saisissant de réalisme en flic traquant les criminels les plus recherchés de France. Il officiera aux côtés d’Anaïs Demoustier, qui promet de réaliser une interprétation bouleversante et pas moins incarnée que celle de Dujardin. Sandrine Kiberlain, Lyna Khoudri, Sami Outalbali et Jérémie Renier compléteront ce casting musclé.

Le film sortira en salles le 5 octobre 2022.

© Recifilms

À lire aussi : Faut-il voir Nope, le nouveau film de Jordan Peele ?

Crédit de l’image à la Une : © Recifilms