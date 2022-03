Canneséries saison 5, ça commence le premier avril, et ça va tout être sauf une blague

L’un des événements sériels majeurs de l’année se tiendra du 1er au 6 avril. Voici quelles seront les séries présentées !

Déjà presque 5 ans que la première édition de Canneséries a été célébrée en grande pompe, sur le tapis fuchsia qui accueille des talents du monde entier.

Cette année encore, le festival va mettre les petits plats dans les grands, pour accueillir les fans de polars, de romances, d’aventures, et de tout autre type de séries, dans la belle et lumineuse Cannes.

Canneséries, les séries en compétition

L’éclectisme sera le maître-mot de cette nouvelle édition !

Pour commencer, c’est la série Halo, hors-compétition, qui donnera le coup d’envoi à ces quelques jours de plaisir audiovisuel non simulé.

En compétition, vous pourrez par ailleurs découvrir :

1985 (Belgique)

Afterglow (Norvège)

Audrey est revenue (Canada)

Bang Bang Baby (Italie)

El Inmortal (Espagne)

Jeux d’influence, les combattantes (France)

Punishment (Allemagne)

Souls (Allemagne)

The Dreamer (Danemark)

The Lesson (Israël)

Tous ces programmes pourront prétendre au prix de la meilleure série.

Le directeur artistique du festival a précisé dans un communiqué :

« En compétition, nous avons tous les genres représentés : des séries intimes, spectaculaires ou ovniesques, des séries portées sur la narration ou la mise en scène, cela montre l’inventivité présente dans toutes les nationalités. Le plus haut niveau de sélection qu’on a jamais eu. »

Outre les séries en compétition, vous pourrez évidemment en découvrir plusieurs hors-compétition, dont la très attendue Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra, parodie de Koh Lanta (saison 2 de La Flamme) qui aura la lourde et belle tâche de clôturer le festival.

Le jury de Canneséries saison 5

(© CVS / Bestimage via Allociné)

Pour juger les séries longues en compétition, le festival n’a pas lésiné sur ses ambitions et s’est une fois de plus entouré d’un jury haut-de-gamme, présidé par Fanny Herrero, créatrice de Dix pour Cent et de Drôle, comprenant Anne Marivin (Rebecca, Dix pour cent), l’acteur américain Denis O’Hare (American Horror Story), l’acteur américano-islandais Ólafur Darri Ólafsson (Trapped), l’acteur français Sami Outalbali (Sex Education) et le compositeur britannique Daniel Pemberton (Dark Crystal : le temps de la résistance).

Tout ce beau monde pourra rendre son verdict à la fin du festival, après avoir minutieusement analysé chacun des programmes présentés.

En attendant, n’oubliez pas de vous munir de vos parapluies pour ces quelques jours de fête, car la météo indique que Cannes, une fois n’est pas coutume, sera sous la flotte !

Image en une : © Canneséries