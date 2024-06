Les 5 séries les plus chaudes à voir sur Netflix, seule ou à plusieurs

Que vous cherchiez des intrigues palpitantes, des romances passionnées ou simplement des scènes de sexe comme si vous y étiez, vous êtes au bon endroit.

Envie de pimenter vos soirées Netflix ? Après avoir gardé la crème de la crème des films les plus hot de la plateforme, on a sélectionné pour vous les séries les plus torrides. Voici les meilleures séries sexy sur Netflix, celle qui vous feront rougir autant qu’elles vous tiendront en haleine.

La Chronique des Bridgerton : passions brûlantes et royauté

Fan des corsets qui dissimulent les passions les plus brûlantes, vous êtes au bon endroit. Produite par Shonda Rhimes, cette série entre drame et romance nous plonge dans le Londres de la Régence. On y suit les vies des huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton alors qu’ils naviguent dans la haute société londonienne en quête d’amour, de pouvoir et d’épanouissement.

Chaque saison se concentre principalement sur un membre différent de la famille, tout en entrelaçant les intrigues des autres personnages. Au programme : des scandales, des secrets des trahisons, et une bonne dose de romances passionnées et de scènes d’amour parfois audacieuses…

Sex / Life : fantasmes au féminin

Cette série inspirée du roman américain 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton explore les dilemmes émotionnels et sexuels de Billie Connelly, une mère de famille tiraillée par un triangle amoureux entre la vie routinière avec son mari stable et son ex-petit ami, objet de tous ses fantasmes. Comme l’ouvrage dont il est adapté, Sex/Life est une exploration franche des désirs féminins. La narration intime et les scènes de sexe soigneusement chorégraphiées ajoutent une couche de réalisme et d’intensité. Une série tout en sensualité, qui saisit bien l’imbrication entre sexe et l’épanouissement.

Elite : la série espagnole qui fait parler d’elle

Élite est une série espagnole qui nous plonge dans l’enceinte du prestigieux lycée privé élitiste, Las Encinas. Des étudiants issus de différentes classes sociales se retrouvent mêlés à des intrigues de meurtres, de sexe et de scandales.

La série explore les secrets, les trahisons et les désirs de ces adolescents, tout en tentant de résoudre le mystère entourant le meurtre d’une étudiante, Marina. Les scènes de romance et de sensualité sont filmées avec intensité et audace et visibilisent des thèmes comme la bisexualité ou le polyamour. En somme, la série est une combinaison parfaite entre mystère, drame et sensualité.

Faux Profil : mensonges et jeux sexuels

Faux Profil suit Camila, une jeune femme indépendante, qui décide de tenter sa chance sur une appli de rencontres. Elle y fait la connaissance de l’homme de ses rêves, un prétendu Fernando… Mais une fois passé le feu du début, Camila découvre que son amant a usurpé l’identité d’un autre et qu’il n’est pas célibataire. La jeune femme décide alors de se venger de cet homme qui lui a menti, avant de tomber dans un véritable piège.

Ce thriller érotique nous entraîne dans une spirale de mensonges et de trahisons où chaque épisode dévoile de nouvelles facettes d’un homme très différent que ce qu’il laissait présager. Recette parfaite entre scènes de sexe ultra hot et plot twist à gogo, Faux Profil est le plaisir coupable par excellence sur Netflix.

Outlander : voyage dans le passé et rencontre sexy

L’histoire est celle des romans de Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan. Elle suit le destin de Claire Randall, une infirmière qui profite d’un voyage post-Guerre Mondiale avec son mari… et est subitement envoyée en 1740, au beau milieu du conflit qui oppose l’Angleterre aux derniers Highlanders. Avec deux guerres pour le prix d’une, elle ne part pas franchement gâtée.

Le Chardon et le Tartan n’est pas seulement une série de bouquins pour personnes avides d’épique et de romantisme : c’est avant tout une œuvre qui évoque la médecine de guerre, la condition de la femme et la lutte contre l’extermination de la culture écossaise. La série évite tous les défauts dans lesquels Game of Thrones et son goût de la culture du viol tombait à l’époque. Voir des scènes de cunnilingus qui ne soient ni fantasmées ni violentes fait du bien au moral.

Aujoutez à cela que Claire, venue des années 40 où tout n’était déjà pas rose, est choquée par la condition féminine dans sa nouvelle épique. Elle est une femme instruite, ayant des connaissances approfondies en médecine, et ne se laisse pas marcher sur les pieds par les hommes.

