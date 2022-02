Comment adopter le brushing XXL façon années 1970, qui revient en force

Sortez la veste à franges et la robe à sequins ! Plus gonflé que jamais, le brushing des seventies fait un retour en force, et ça n’est pas pour nous déplaire.

Que ce soit en mode, en déco ou en beauté, impossible de passer à côté du revival des années 1970 qui sévit — et séduit — depuis plusieurs saisons. Dans la salle de bains, c’est le retour des paupières « disco », des lèvres glossées et du brushing gonflé à l’hélium, baptisé « The Farrah » en hommage à l’actrice américaine Farrah Fawcett, dont c’était le look « signature ».

Comment adopter le brushing gonflé de Farrah Fawcett ?

Avant d’aller chercher les bigoudis au grenier et de s’imaginer s’asphyxier dans un nuage de laque, il convient de faire un petit état des lieux de sa coupe.

Comme l’explique la coiffeuse Mischa G. au magazine Byrdie, « plus les cheveux sont dégradés, et notamment autour du visage, plus le style sera réussi » — il sera difficile d’obtenir un résultat digne de l’actrice de Drôles de Dames si ses cheveux n’ont pas un minimum de mouvement.

Sur ses longueurs humides, on commence par appliquer une mousse ou un spray volumateur afin de permettre aux cheveux de mieux tenir la mise en forme, ainsi que de gagner en gonflant. « Cette étape est importante pour donner de la structure », explique la professionnelle.

Ensuite, c’est là qu’il faut un peu d’huile de coude. Pour Mischa, « les bigoudis chauffants ou velcro sont le must », à condition de ne les retirer que lorsque les cheveux sont totalement secs.

Si on n’a pas ça chez soi — ou qu’on ne souhaite pas investir — il est aussi possible d’utiliser une brosse ronde et un bon sèche-cheveux pour obtenir un résultat équivalent.

On peut ensuite passer ses doigts entre les boucles, leur donner un petit coup de brosse ou encore secouer ses cheveux la tête en bas pour obtenir un maximum de volume. Un voile de laque et c’est bon ! Alors, c’est qui la dancing queen maintenant ?

À lire aussi : La permanente 80s de Lady Gaga dans House of Gucci, entre jugement et désir incontrôlable

Crédit photos image de Une : @matildadjerf, @mayataughtyou, Hulton Archive