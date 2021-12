Je ne bois pas l’alcool et je vous invite cordialement à me lâcher la veste

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne, je ne bois pas d’alcool et chaque année c’est la même histoire : les gens me regardent comme une extraterrestre quand je leur dis que je ne bois pas. Pire, on dirait que je suis la fille la moins fun du monde. Alors que juré, j’adore faire la fête ! Comment je gère en cette période de fête où les soirées et les apéros sont nombreux ? Help ! Judith



La réponse de la Daronne

Sans alcool la fête est plus folle alors Champomy d’abord nous promettaient certains slogans publicitaires des années 1990. Passons sur le fait que le Champomy, c’est juste du jus de pomme gazeux rebrandé qui perd toutes ses bulles au bout de 4 minutes et concentrons-nous sur le message véhiculé : sans alcool la fête est donc beaucoup plus folle.

Malheureusement, pour beaucoup, ce fait ne se vérifie toujours pas. Coup de pouce festif par excellence et fer de lance de la désinhibition, la picole continue d’occuper une place de choix dans nos interactions sociales. Ceux qui ne boivent pas sont souvent soupçonnés d’avoir un balai enfoncé là où je pense.

Ce qui est par ailleurs très injuste, car si tu veux mon avis, le coincé, c’est celui qui a besoin d’enfiler les bières pour se sentir à l’aise en société. Et je sais de quoi je parle.

Chaque année des milliers de personnes qui doivent rester sobre par choix ou par nécessité continuent d’affronter les regards condescendants de leurs proches alcoolisés et de se cogner de beaucoup trop nombreux « OH BAH ALLEZ JUSTE UN PETIT QUOI CA VA PAS TE TUER ».

Rira bien qui rira le dernier

Je ne vais pas te mentir, à part si tu décides de passer les fêtes isolée, tu vas probablement tomber sur deux ou trois crétins qui vont te soûler (tu l’as ?). Ce seront les mêmes qui ont gonflé la lectrice végétarienne que je conseillais il y a encore quelques semaines. Malheureusement, les cons sont partout, on ne peut pas les éviter. Nuisance ordinaire des dîners en famille et des soirées entre potes, ces gros relous pensent pouvoir partager leur opinion sous prétexte qu’ils la dispensent de façon humoristique (pensent-ils, en vérité ils sont juste affligeants).

Rira bien qui rira le dernier. Demain matin, alors que ces imbéciles tenteront d’étancher vainement leur migraine infâme dans de l’eau gazeuse, ils regretteront leurs moqueries. Et peut-être même qu’il leur prendra l’envie de t’imiter la prochaine fois. Probablement pas, mais peut-être. On peut toujours rêver.

Aïe, aïe, aïe ! (© Pexels/Andrea Piacquadio)

Trouver des excuses pour avoir la paix

Je sais que dans un monde idéal un « Je ne bois pas d’alcool » devrait suffire à ce que ton hôte te serve un jus de pomme sans faire de commentaires, mais, hé, on sait que les choses ne se passent jamais aussi facilement.

Alors pour mettre l’ambiance en soirée, tu peux toujours expliquer que : non, je ne bois jamais d’alcool, je ne comprends pas du tout pourquoi les gens prennent plaisir à se mettre dans des états pareils, ça me dégoûte. Si cette réponse a le mérite d’être claire, elle risque de te mettre tout le monde à dos et tu as peut-être envie de te montrer plus modérée quand tu justifieras ta non-consommation.

N’hésite donc pas à dégainer des prétextes bidons qui devraient te garantir une paix relative. Une addiction passée à l’alcool, la prise de médicament et ma préférée : une grossesse. Cette dernière excuse présente par ailleurs l’avantage de te permettre de t’éclipser à tout moment de la soirée, par exemple quand tout le monde commencera à être bourré et lourd.

Mentir, c’est mal mais parfois c’est nécessaire

Et si vraiment, tu crains les réflexions et les moqueries (car oui, certaines personnes n’ont peur de rien) tu peux toujours faire semblant de boire et vider tes verres dans le pot du ficus ou déguster des Mojito encore plus virgin que la Sainte Marie. Bien sûr, je me sens obligée de te rappeler que mentir c’est mal et c’est triste de devoir en arriver là pour avoir la paix. Mais eh ! Aux grands maux, les grands remèdes !

Pour obtenir un résultat plus vrai que nature, n’hésite pas à rouler des galoches à la première venue, envoyer des messages désespérés à un ex que tu as largué il y a 3 ans et hurler des insanités par la fenêtre pile au moment ou des flics passent dans la rue. Ahahahah, qu’est-ce qu’on rigole quand on est bourré !

Allez, je vais me faire un thé vert,

La bisette,

Ta daronne