Je suis végé et ma famille ne le respecte pas

Chère Daronne, Je suis devenue végétarienne il y a un an et demi. Quand je vois le rapport GIEC je sais que j’ai fait le bon choix. Le problème, c’est que ma famille n’est pas du tout sensibilisée à ce genre de causes et j’entends déjà leurs commentaires. Avec les confinements, j’ai réussi à esquiver les grandes tablées, mais cette année on fait Noël tous ensemble et je sens qu’ils vont me saouler. Des conseils pour éviter ça ? Lila

La réponse de la Daronne



Mon petit gratin de tempeh,



Ne nous voilons pas la face, tu vas probablement t’en prendre plein la tronche par les boomers de la tablée qui verront dans tes nouvelles habitudes une insulte à leur mode de vie, parce que pourquoi se remettre en question quand on peut critiquer ceux qui essayent de changer les choses à leur niveau ? On se le demande.



Moi je te félicite : sans avoir d’avis tranché sur la façon dont il faudrait procéder, je salue toutes les initiatives visant à préserver l’environnement et à reconstruire le monde de demain. Quand ton tonton alcoolisé répétera pour la 15e fois du dîner « NAN MAIS LES CAROTTES TU CROIS QU’ELLES SOUFFRENT PAS QUAND TU LES TUES ? RAAAAH RAAAHHH RAHHHH (rire gras) » pense à ta chère Daronne et rappelle-toi qu’elle te soutient, même si ça te fait une belle jambe puisqu’au fond, on ne se connaît pas vraiment.



J’aimerais te promettre que tout va bien se passer et qu’en 2021 les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas se sentir offensés par des choix de vie différents des leurs. J’aimerais même te promettre que ces choix de vie différents provoquent parfois des remises en question et des changements positifs chez ceux qui y étaient initialement opposés, mais tu sais comme moi que c’est utopique… Tu n’échapperas probablement pas aux yeux qui roulent ni aux accusations d’extrémisme simplement parce que tu refuses de manger de la chair animale.



Que veux-tu, quand on se sent attaqué dans son petit confort, on a tendance à raconter n’importe quoi et montrer des dents plutôt que de regarder la vérité en face : oui, ça fait des décennies que les sociétés occidentales mangent n’importe comment aux dépens de la planète, et oui il serait temps de changer de comportement avant que la baraque ne prenne feu une bonne fois pour toute. Faut-il vraiment se mettre la rate au cours bouillon pour des personnes qui ne veulent pas accepter d’autres façons (légitimes, la crise climatique est avérée) de faire sous prétexte que ça secoue leurs habitudes et « que de toutes façons, on ne peut plus rien faire de nos jours » ? Je ne pense pas.

Cela dit, je peux comprendre qu’au bout de 15 remarques, proférées par 15 personnes différentes, tu commences à en avoir ras la casquette, alors voici quelques petites astuces pour déjouer les réflexions bidons :

L’ignorance complaisante : Souris tendrement lorsque ton papy essaye de te convaincre que manger un steak aux hormones par jour, c’est bon pour la santé. Ton regard est fixé sur lui, mais ton esprit vagabonde ailleurs. Crush, prochaines vacances, pendant que tu fais semblant d’écouter des insanités, tu en profites en fait pour faire le point sur ta vie.

Bon, je te laisse, j’ai une soupe orties pissenlits sur le feu et mes compléments alimentaires à prendre,



La bisette,



Ta daronne