Élodie, 367 € mensuels consacrés à ses 3 enfants : « On privilégie le temps passé ensemble à l’argent »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte des parents de trois enfants de 5 ans, 3 ans et 11 mois.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coute un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Élodie qui se prête à l’exercice.

Les revenus d’Élodie et de son mari, parents de trois enfants

Prénom : Elodie

Âge : 30 ans

Métier : Enseignante en collège

Enseignante en collège Nombre et âge des enfants : Trois enfants de 5 ans et demi, 3 ans et demi et 11 mois

Budget net de la famille au total : 2 965 €

Lieu de vie : Métropole d’Orléans

Élodie et son mari ont trois enfants de moins de 6 ans, un chien, et ils vivent tous sous le même toit. Ils sont locataires d’un appartement de 65 m², pour un loyer de 583 €, dans la métropole d’Orléans.

« Actuellement, nous sommes en location dans un petit appartement dans une ville de la banlieue Orléanaise, cela fait deux ans et demi. Nous payons un petit loyer qui nous permet de mettre pas mal de sous de côté pour notre projet de construction de maison. Nous sommes en limite de la campagne, ce qui nous permet d’avoir les avantages de la métropole, comme les transports en commun, les commerces, mon lieu de travail, et de la campagne avec la forêt et le calme. »

Mensuellement, Élodie et son mari touchent en tout 2 965 €, comprenant le revenu net d’Élodie et la somme de 422 € perçue par son mari en congé parental. Ils bénéficient également de 526 € d’allocations familiales.

Actuellement, le couple vit sur un salaire, et réussi à mettre de l’argent de côté chaque mois pour leur projet de construction de maison.

« On met de côté entre 500 € et 1000 € par mois. On fait ça depuis des années (quand mon mari travaillait, on n’utilisait déjà qu’un seul salaire et on mettait le reste de côté) et on a aussi vendu notre ancienne maison dans laquelle on avait fait énormément de travaux et qu’on a revendue bien plus cher que ce qu’elle nous avait coûté à l’origine. Cela nous a permis d’avoir déjà de côté une bonne partie du coût de la maison et nous n’aurons, dans le futur, que 600 € de remboursement par mois pour notre maison. »

Le couple dépense 89 € d’électricité pour leur appartement, l’eau et les charges étant comprises dans le loyer.

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour trois enfants

Après avoir expliqué son revenu total, Élodie partage les sommes qu’elle dépense pour ses trois enfants.

À la naissance de leur premier enfant, leurs proches leur ont offert un grand nombre de produits de puériculture, qui a été réutilisé pour leurs deuxième et troisième enfants, et même pour les autres enfants de la famille.

« On m’avait offert énormément de choses à la naissance du premier, j’avais complété avec du matériel d’occasion et tout a été réutilisé pour les suivants (ou revendu pour acheter autre chose d’occasion qui nous convenait davantage). Pour le premier, je pense qu’il y a eu environ 800 € de dépenses par notre entourage pour le lit cododo, le siège auto, la poussette, l’écharpe de portage et le tapis d’éveil. Notre fils était le premier petit enfant de toute la famille. Tous ces éléments ont ensuite été réutilisés pour ma nièce qui a aujourd’hui 4 mois. Ils ont été achetés neufs, mais c’est assez rentable. De notre côté, on a acheté les couches lavables neuves et des langes d’occasion pour environ 250 € en tout, et ça nous a servi pour les trois enfants. On a aussi récupéré des choses gratuitement, comme la table à langer donnée par une collègue, et une baignoire pour bébé trouvée dans les encombrants.»

Côté hygiène, Élodie estime dépenser un budget de 50 € tous les mois pour ses trois enfants, utilisé pour son bébé qui porte des couches lavables la journée et des couches jetables écologiques la nuit et en vacances. Ce budget comprend aussi des lingettes lavables, du savon doux pour toute la famille, du liniment fait maison, de la lessive en poudre achetée en gros et qu’ils peuvent mettre de côté plusieurs années.

Pour le budget santé, Élodie dépense 89 € comprenant la mutuelle pour ses enfants, mais aussi les médicaments non remboursés et d’autres soins comme l’après-shampoing de sa fille qui a les cheveux très frisés.

Le budget vêtements, jouets et loisirs de trois enfants de moins de 6 ans

Pour ce qui est des vêtements pour ses enfants, Élodie achète uniquement de seconde main, sauf pour les chaussures. Pour ses trois enfants, le budget est de 50 € par mois.

« Pour les vêtements, c’est seulement de l’occasion, à l’exception des chaussures. On m’a toujours dit que la semelle se faisait selon le pied du porteur. J’ai aussi déjà acheté des sous-vêtements neufs pour aller au plus simple. »

Pour les jouets, Élodie fonctionne sur le même principe, et essaye de convertir sa famille aux achats de seconde main :

« Les jouets et les livres que j’achète sont aussi toujours d’occasion. En revanche, ma famille achète souvent des livres et des jouets neufs. J’essaye de leur proposer des solutions plutôt éthiques, mais certains ont du mal avec l’occasion… »

Les parents estiment dépenser 20 € de jouets d’occasion par mois, et le reste, comme les livres, est offert par la famille pour les fêtes ou les anniversaires.

Pour les loisirs des trois enfants, il n’y a pas encore de budget pour les activités extrascolaires. Les parents estiment dépenser 15 € par mois de sorties spécialement pour leurs enfants, comprenant des visites de musées, de parcs, de zoo. Élodie précise que les musées sont d’ailleurs souvent gratuits.

« Pour les loisirs plus poussés, on attend que le plus grand rentre au CP. Cette année est très intense, car nous avons un bébé et un projet de construction à gérer. L’année prochaine, nous inscrirons au moins l’ainé à une activité. »

Les dépenses de nourriture pour une famille de trois enfants

Concernant le budget alimentation, Élodie explique qu’avant d’avoir des enfants, le couple dépensait environ 200 € par mois. Depuis qu’ils sont cinq, le budget est de 600 € mensuels, et il est pour toute la famille, sans distinction.

« On mange bio, végétarien, de saison et un maximum local. Nos enfants mangent la même chose que nous, on adapte juste les recettes pour le petit dernier et il est surtout nourri au lait maternel, qui est gratuit. »

Élodie ne se laisse pas trop amadouer par ses enfants dans les magasins de nourriture :

« On ne va pas en supermarché, et il y a moins de tentations au magasin bio. Ça peut leur arriver de demander des choses que je n’avais pas prévu d’acheter, et, selon le prix et la nécessité, je peux céder à leur demande. Mais ils savent que quand je refuse, ce n’est pas la peine d’insister. »

Le couple privilégie, pour l’alimentation de la famille, les circuits courts le plus possible :

« On ne va jamais en supermarché classique. On se rend chez le maraicher qui fait pousser ses légumes à 700 mètres de chez nous, et on complète au magasin bio comme Biocoop ou en ligne via le site La Fourche. On espère atteindre une autonomie en fruits et légumes lorsqu’on aura déménagé et qu’on aura un grand jardin. »

Les dépenses du mode de garde de trois enfants

Les deux plus grands enfants d’Élodie sont à l’école actuellement, mais lorsqu’ils étaient petits, ils étaient gardés par une assistante maternelle quatre jours par semaine.

« Entre les aides de l’État et les crédits d’impôt, cela nous revenait à moins de 50 € par mois. Ses tarifs n’étaient vraiment pas chers contrairement à d’autres assistantes maternelles. »

Aujourd’hui, les deux enfants plus grands mangent à la cantine pour 116 € par mois, et leurs parents environ 15 €, lissés sur l’année, en photos de classe, coopératives scolaires, gourdes, sac à dos pour les sorties. Ils dépensent également 12 € d’assurance scolaire, mais celle-ci est comprise dans l’assurance habitation. Quant au petit dernier, il est gardé par son père à la maison, ce dernier étant en congé parental. Leur budget de garde est de 0 € par mois. Élodie explique n’avoir jamais recours à une ou un baby-sitter ponctuellement.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Élodie se dit satisfaite de la façon dont le budget familial est géré :

« Pour le moment je trouve qu’on s’en sort bien, on fait très attention à notre budget sans pour autant se priver. On a hâte de changer de logement, car nous n’avons pas d’extérieur et seulement trois-pièces. »

Élodie raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec ses enfants :

« Mes parents n’avaient aucun souci financier donc j’ai été élevée sans aucun besoin. Avec le recul, je trouve que j’avais même trop ! Aujourd’hui, je suis très minimaliste et je vis mal d’avoir des objets superflus chez moi. »

Le couple a ouvert un compte bancaire à chacun des enfants, pour leurs projets futurs, comme le financement d’un voyage à l’étranger, des études, l’inscription au permis de conduire. Ils parlent ouvertement d’argent devant leurs enfants :

« On leur explique que je travaille, et que c’est grâce à cela qu’on peut acheter de la nourriture, etc. On leur explique aussi quand quelque chose est trop cher selon nous. On leur apprend à prendre soin de certains objets, car ils coûtent cher et on ne pourrait pas facilement les remplacer. On leur explique aussi qu’on ne peut pas tout acheter et qu’on a fait le choix de privilégier le temps passé ensemble à l’argent, et que c’est grâce à ça que leur père est à la maison pour s’occuper d’eux et de leur petit frère. »

À la fin du mois, il reste 1500 € au couple. Une somme qui est utilisée pour des besoins propres au couple, et épargnée pour la future maison.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leurs enfants est additionnée, Élodie et son mari dépensent 367 € mensuellement, sans compter les 600 € de budget alimentation.

