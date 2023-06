Ce fruit est considéré comme le plus sain du monde, et personne ne le sait

Des chercheurs américains de l’Université William Paterson de Wayne, dans le New Jersey ont étudié 41 aliments dans le but de trouver quels fruits et légumes seraient les plus sains pour notre organisme. Et le résultat est étonnant.

Le verdict de l’étude menée par des chercheurs américains est tombé et a été publié dans la revue scientifique Preventing Chronic Disease. Après avoir passé au crible plusieurs dizaines de fruits et légumes, avoir étudié leur teneur en fibres, en vitamines, en nutriment mais aussi avoir évalué leur quantité de sucre ou de calories… Les scientifiques ont pu dégager un palmarès des aliments les plus sains. Évidemment, ce sont pour la plupart des légumes verts.

Et si le cresson occupe la première position, suivi de près par le chou chinois, la blette, la feuille de betterave, l’épinard, l’endive, la laitue ou encore le persil, la laitue romaine et le chou cavalier ne sont pas en reste quant à leurs bienfaits pour l’organisme.

Arrivant en 28ème position des aliments les plus sains, on retrouve le tout premier fruit. Ce dernier va probablement vous étonner, car il ne s’agit pas de la fraise, la pomme ou l’ananas (des fruits qu’on a l’habitude de manger facilement) mais bien d’un agrume qu’on ne déguste que très peu tel quel… Vous avez une idée, ça y est ?

Et le fruit le plus sain est…

Trêve de suspens. Le fruit le plus sain de ce classement est… Le citron. Riche en antioxydants, gorgé en vitamine C, antibactérien et anti-inflammatoire, ce dernier mérite amplement sa place, car il dispose d’un ensemble de qualités rares. Idéal pour lutter contre le cholestérol ou encore pour se rebooster au moindre coup de fatigue, il se déguste aussi bien seul (pour les plus courageux), en limonade, ou en assaisonnement au quotidien. Nous voilà au courant. Et vous, comment consommez-vous le citron ?

