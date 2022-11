Des écoles alternatives soupçonnées de dérives sectaires

La Miviludes alerte sur les potentielles dérives sectaires des écoles hors contrat Steiner-Waldorf dont la philosophie prône avant tout le développement personnel, l’art et la nature.

Montessori, Dalton, Freinet, des noms qui font rêver beaucoup de parents. Face à un système scolaire parfois perçu comme inflexible et écrasant, les écoles dites alternatives sont de plus en plus plébiscitées et avec elles, plus de respect pour le bien-être et le rythme de l’enfant.

Le projet est séduisant (et souvent onéreux) et en théorie, il est aussi très encadré : toutes les écoles hors contrat doivent suivre les consignes nationales en matière d’enseignement.

Les écoles hors contrat de plus en plus nombreuses

Les écoles hors contrat séduisent de plus en plus de parents. Elles sont plus de 1 700 en France et de nouvelles ouvrent leurs portes chaque année. Parmi elles, on compte des écoles religieuses, des écoles bilingues mais aussi de nombreuses écoles dites alternatives, comme celles inspirées par les travaux de Maria Montessori.

Ces établissements sont libres d’appliquer leur propre méthode pédagogique, mais doivent suivre le même programme scolaire et aborder les mêmes thèmes que les écoles traditionnelles. Si l’immense majorité de ces écoles est de bonne foi et propose un enseignement conforme, les intentions des établissements ne sont pas toujours vérifiées au préalable, comme le déplore le secrétaire général du CNAL (Comité National d’Action Laïque).

Les écoles Steiner-Waldorf dans le colimateur de la Miviludes

Un rapport de la Miviludes paru le 2 novembre dernier mettait en garde contre les établissements Steiner-Waldorf, et plus généralement sur le mouvement fondé par le philosophe Rudolf Steiner, en dénonçant un fonctionnement « opaque ». Ce mouvement, l’anthroposophie, prône avant tout le développement personnel, l’art et la nature. À première vue très séduisant, ce mouvement pourrait revêtir un caractère sectaire, et encourager des comportements dangereux et xénophobes.

Depuis quelques années, la philosophie des écoles Steiner-Waldorf est régulièrement épinglée dans les médias. Elles sont pourtant vingt et une en France et des dizaines d’autres s’inspirent plus ou moins librement de leur méthode.

