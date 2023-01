Madmoizelle lance son BookClub ! Rendez-vous lundi 16 janvier, dès 19h, en live sur Twitch, Instagram et TikTok. Pour cette première édition, Aïda Djoupa, Marie-Stéphanie Servos et leurs invitées questionneront la romance et se demanderont, entre autres, si ce genre littéraire peut être féministe.

Vous en avez assez des émissions littéraires auxquelles vous ne comprenez rien (et d’ailleurs, la plupart du temps, vous n’avez pas lu le livre dont il est question) ? Ça tombe bien, Madmoizelle lance son BookClub !

Le BookClub de Madmoizelle, l’émission qui questionne la société à travers les livres et ceux et celles qui les font

Le BookClub, c’est l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font. Une fois par mois, la journaliste Aïda Djoupa et la rédactrice en chef de Madmoizelle Marie-Stéphanie Servos reçoivent les experts et expertes, auteurs et autrices les plus pointues pour questionner ensemble des problématiques contemporaines à travers les livres. Comment ces derniers font-ils résonner les voix qu’on entend peu, notamment celles des femmes et des minorités ? Quelles injonctions peuvent-ils aussi parfois véhiculer ? Ici, pas besoin d’avoir lu les livres pour écouter et participer à l’échange. Le BookClub est un rendez-vous inclusif, diversifié, pop, accessible et féministe.

Romance et féminisme : un amour impossible ?

Fifty Shades, After, Campus Driver, Les Chroniques de Bridgerton… Ces dernières années, la romance bat sans cesse des records de vente dans l’édition. Depuis l’époque des Harlequins, ces romans d’amour implantés en France dans les années 1970, le genre s’est-il dépoussiéré ?

De Wattpad à BookTok, des succès comme Captive (qui bat des records de vente en France) transforment des autrices amatrices en superstars, dans le silence de la presse généraliste. Pourquoi cette indifférence au marché immense que représente la Romance ? Ce genre, écrit et lu dans la grande majorité par des femmes, est-il nécessairement féministe ? La romance, dont de nombreux scénarios font la part belle à des schémas de domination (mariages forcés, emprise…) est-elle un espace de libération de la sexualité pour les jeunes femmes, ou reproduit-elle au contraire des codes patriarcaux ?

Aïda Djoupa et Marie-Stéphanie Servos débattront de ces sujets en présence de trois invitées :

Magali Bigey , enseignante-chercheur à l’Université de Franche-Comté

, enseignante-chercheur à l’Université de Franche-Comté Camille Emmanuelle , auteure et journaliste

, auteure et journaliste Camille Léonard, éditrice chez Hugo Roman

Pour suivre le live, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, mais aussi sur Instagram et TikTok en live, lundi 16 janvier dès 19 heures. Le BookClub sera ensuite disponible en replay sur YouTube et en podcast.

