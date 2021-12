Fin d’année rime avec solidarité : c’est le moment de faire des dons aux associations

Aide aux personnes précaires, distribution de kits d’hygiène, accès à la santé, hébergement… beaucoup d’association ont besoin de vous pour pouvoir poursuivre leurs actions. C’est le moment de donner !

Le mois de décembre, et plus encore ces quelques jours entre Noël et le jour de l’An, sont des moments propices à exprimer notre générosité et à faire des dons aux associations : élan de solidarité après la frénésie consumériste des fêtes, envie de soutenir une cause qui nous tient à cœur… et bien sur, le fameux rappel qu’un don fait avant le 31 décembre peut nous faire bénéficier d’une réduction fiscale sur notre prochain avis d’impôts.

À quelques jours du passage à 2022, c’est donc le bon moment, et bon nombre d’associations n’hésitent pas à nous le rappeler ! Voilà une liste absolument pas exhaustive de structures qui agissent sur le terrain et qui auront bien besoin de notre soutien pour poursuivre leurs actions.

La Maison des femmes

À Saint-Denis, cette structure fondée en 2016 par la gynécologue obstétricienne Ghada Hatem accueille des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, intrafamiliales, propose des suivis de contraception et d’IVG, et dispose d’une unité dédiée aux victimes de mutilations génitales féminines.

Vous pouvez aider la Maison des femmes à poursuivre ses missions d’aide et d’accompagnement.

Utopia 56

Des maraudes, des distributions de denrées alimentaires et de matériel, de l’hébergement, de la prise en charge de mineurs isolés… Sur toutes ces antennes à travers la France, Utopia 56 vient en aide aux personnes exilées et demandeuses d’asile.

Vous pouvez faire un don financier pour l’aider à poursuivre ses missions, mais aussi matériel, ou bien donner de votre temps pour participer au tri des dons ou aux distributions de matériel et aux permanences.

Le Front d’habitat lesbien

Le Front d’Habitat Lesbien est un projet tout neuf, qui vise à trouver des solutions d’hébergement à des lesbiennes et des personnes trans précaires.

Dernièrement, ce sont trois femmes lesbiennes venues de Côte d’Ivoire qui ont pu bénéficier d’un logement, d’un suivi et d’un accompagnement pour leurs démarches administratives et d’accès aux droits et à l’emploi.

Envie de soutenir le projet ? La LIG, Fonds Lesbiennes d’Intérêt Général, reverse ses dons au FHL.

Le FAST

Le Fonds d’Action Sociale Trans, créé par l’association Acceptess T, vient en aide aux personnes trans en situation de grande précarité : solutions d’hébergement, aide et accompagnement pour se réinsérer ou avoir accès au système de santé.

Depuis le début de la pandémie, Acceptess T n’a pu que constater à quel point les personnes trans migrantes et travailleuses du sexe sont exclues des dispositifs aides et a redoublé d’efforts pour leur venir en aide. Le FAST a donc besoin de vos dons.

ADSF – Agir pour la Santé des Femmes

Aller au devant des femmes qui sont les plus éloignées de l’accès aux soins, leur permettre de rencontrer des professionnels de santé, mais aussi d’obtenir des vêtements et des produits d’hygiène, de faire des dépistages, voilà les actions mises en place par l’ADSF…

Pour soutenir cet acteur majeur auprès des femmes en grande précarité, vous pouvez faire un don mais aussi participer aux collectes.

Règles élémentaires

Association phare dans la lutte contre la précarité menstruelle, Règles Élémentaires organise notamment des collectes de protections périodiques pour permettre aux personnes en difficultés de se procurer serviettes et tampons, des produits pas toujours accessibles quand on est précaire ou étudiante.

Vous aussi, vous pouvez mener votre propre collecte, mais vous pouvez aussi faire un don régulier ou ponctuel.

Consentis

Consentis milite pour faire des lieux de fêtes et des concerts des espaces où chacune peut se sentir en sécurité et ne craint pas d’être victime de violences sexistes et sexuelles, et où le consentement de toutes et tous est respecté.

Stands de prévention, actions de sensibilisation permettent de toucher un large public. Vous pouvez soutenir Consentis grâce à vos dons, mais aussi en achetant le fabuleux merch de l’association.

En Avant Toute(s)

Un tchat pour recueillir la parole des victimes de violences et les orienter, des études pour connaître leur ampleur, notamment auprès des jeunes femmes, des actions de prévention sur le terrain, en milieu scolaire ou en entreprise…

En Avant Toute(s) se mobilise sur de nombreux fronts et aura besoin de soutien financier pour continuer d’agir.

Et vous, comptez-vous soutenir une association qui vous tient à cœur avant 2022 ?

