C’est l’heure de t’inscrire sur Parcoursup !

Si tu es en Terminale ou en cours de réorientation, il est temps de t’inscrire sur Parcoursup !

Les inscriptions ouvrent aujourd’hui, jusqu’au 12 mars 2020.

Les grandes dates à retenir Si tu es du genre à oublier les dates de tes contrôles, de tes rendez-vous médicaux ou même de l’anniversaire de ta mère, je t’ai fait un petit pense-bête : Du 22 janvier au 12 mars , inscris-toi sur Parcoursup.

au , inscris-toi sur Parcoursup. Jusqu’au 2 avril , finalise ton dossier.

, finalise ton dossier. A partir du 19 mai , tiens-toi prête, les réponses vont commencer à tomber

, tiens-toi prête, les réponses vont commencer à tomber Du 17 au 24 juin , c’est le bac ! Les réponses seront suspendues.

, c’est le bac ! Les réponses seront suspendues. Du 25 juin au 10 septembre, c’est la phase complémentaire : si tu n’as été reçue dans aucun de tes choix, elle te permettra de trouver une formation pour la rentrée, dans la limite des places disponibles.

Attention, si tu étais déjà inscrite ou inscrit sur Parcoursup, tu dois créer un nouveau dossier en utilisant la même adresse mail que l’an passé, comme le rappelle un tweet de la plateforme :

⚠️ Rappel : si vous étiez déjà inscrit sur #Parcoursup, vous devez créer un nouveau dossier en utilisant la même adresse mail que l'an passé pour récupérer directement certains éléments de votre dossier. — Parcoursup (@parcoursup_info) January 16, 2020

Tu peux t’inscrire à Parcoursup en cliquant sur ce lien. Les étapes pour s’inscrire sont expliquées sur le site de Parcoursup.

Les modalités de Parcoursup

Pour t’aider à y voir plus clair, faisons un petit point sur les modalités de Parcoursup.

1. Tu peux formuler jusqu’à 10 vœux au total

Tu n’as pas besoin de classer tes vœux par ordre de préférence. Tu as jusqu’au 12 mars pour les formuler.

Pour chaque vœu, tu dois expliquer ta motivation en quelques lignes seulement. Tes profs et le chef d’établissement doivent quant à eux donner une appréciation dans une « fiche Avenir ».

2. Les formations te répondent

À partir du 19 mai et après un suspense insoutenable, tu vas ENFIN recevoir des réponses.

Quand tu te prépares à regarder les réponses des formations sur Parcoursup

Si une formation te répond « oui », c’est que tu es acceptée sans condition.

Les universités peuvent aussi te répondre « oui si » : ça veut dire que tu es acceptée si tu acceptes de suivre un parcours d’accompagnement pédagogique ou personnalisé.

Enfin, tu recevras peut-être la réponse « en attente ».

Si tu as postulé à une université, ça signifie qu’il y a plus de candidats et candidates que de place. Les élèves sont alors triés selon leur dossier.

Si tu as postulé à une formation dite sélective (BTS, IUT, classe prépa), tu obtiens des informations pour mesurer tes chances : position dans la liste d’attente, nombre total de candidats dans la liste, nombre de places dans la formation…

3. Tu as 5 jours pour répondre

19-23 mai : ces dates sont à entourer en rouge dans ton agenda ! C’est pendant cette période que tu vas devoir donner ta réponse aux formations.

Tu ne peux accepter qu’une seule formation. Tu renonces alors aux autres propositions et tu libères des places pour les autres candidats et candidates.

Si des vœux en attente t’intéressent davantage, tu dois l’indiquer dans ton dossier.

Note bien que les dates limites de réponse ne sont pas les mêmes pour chaque proposition d’admission : tu as cinq jours pour répondre à chacune, mais les formations ne t’enverront pas forcément leur réponse le même jour.

Dans tous les cas, elles ont entre le 19 et le 23 mai pour le faire.

Attention, si tu ne donnes pas de réponse, tu perdras toutes les propositions d’admissions qui t’ont été faites !

Dans ce cas, tu peux quand même demander le rétablissement de tes vœux en attente en envoyant un message à la plateforme via « contact ».

Je sais, c’est compliqué. Pour t’y retrouver, le site parcoursup.fr répond à toutes tes questions ici.

Des nouveautés sur Parcoursup cette année

Cette année, 600 nouvelles formations sont disponibles sur Parcoursup, comme les IEP (Institutes d’Etudes Politiques – plus connus sous le nom de Sciences Po), certaines écoles de commerce ou des instituts de formation aux professions paramédicales.

LA grande nouveauté de l’année est quand même la suppression de la redoutable Paces, la première année commune aux études de santé qu’il était nécessaire de réussir pour faire médecine, pharma ou encore sage-femme.

Si ce genre d’études t’intéresse, tu pourras choisir sur Parcoursup le Parcours spécifique accès santé, le PASS, ou bien une licence avec option « accès santé ».

Dernière nouveauté qui te concerne si tu es en réorientation : un service spécial t’est dédié, « Parcoursplus ».

Il te proposera une offre spécifique d’information et d’orientation.

Si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers ce décryptage très complet de France Info.

J’espère que cet article t’aura aidé à y voir plus clair et à déstresser sur la procédure de Parcoursup !

En attendant je te souhaite plein de courage pour les révisions qui t’attendent cet année.

