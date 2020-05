Parcoursup et études : les lycéens désavantagés à cause du Covid-19 ?

Moi personnellement en tant que étudiante qui viens d’avoir ses résultats je suis plutôt stressé car je suis en recherche alternance (oui les alternant les grands oubliés du coronavirus) et bof ses pas la joie.Mes je pense que le coronavirus on a sauvé certaines et fait plonger d’autres. Surtout avec les réformes lancer certains d’entre nous se retrouve dans la difficulté de rentrer dans certaines filières qui était plus accessible. Psmoi est mes camardes avons remarqué que beaucoup de BTS disparaissent et se retrouvent obligé soit de changer de régions soit d’aller dans le privé Sur ce bon courage à ma génération qui se sont taper toutes les catastrophes