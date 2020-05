Selena Gomez donne des conseils aux promos censées passer leur diplôme en 2020

Dans quelques semaines, ça va faire quatre ans que j’ai passé mon bac.

Je me souviens de l’excitation lorsque j’ai quitté ma dernière épreuve et de l’apéro entamé dès midi qui a duré jusqu’au lendemain matin.

Je me souviens de l’appréhension au moment d’aller regarder les résultats et du tour des boîtes de nuit organisé pour fêter nos mentions.

Ils font partis des moments les plus heureux de ma vie. Alors quand je pense à tous ceux qui en seront privés cette année à cause du Covid-19, mon cœur se serre un peu.

Un live organisé en l’honneur des promos 2020

Vendredi 15 mai dernier, un live a été organisé sur Facebook et Instagram en l’honneur des promos 2020, accompagné du #Graduation2020 : Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020.

Un événement qui ne remplace certes pas le kif d’une remise de diplôme en « bonne et due forme », mais qui a mis du baume au cœur de beaucoup d’étudiants.

Ce live a été animé par des personnalités telles que Oprah Winfrey, Awkwafina, Jennifer Garner, Lil Nas X, Simone Biles, Miley Cyrus ou encore Selena Gomez qui a donné un discours très inspirant à toutes les classes de 2020.

Le message inspirant de Selena Gomez

Selena Gomez a partagé les conseils qu’elle aurait aimé recevoir quand elle avait l’âge de ces étudiants :

« Quand les gens me demandent le conseil que je donnerais à la moi plus jeune, je réponds toujours : « Fonce, fais-le ! » »

La star a également rappelé que ce n’était pas grave d’être confus à ce moment-là de la vie et encore plus en cette période.

« Vous avez tous travaillé très dur pour arriver là où vous en êtes et je sais que vous n’imaginiez vraiment pas avoir votre diplôme de cette façon. Je veux vous dire que ce n’est pas grave de ne pas savoir ce que vous allez faire pour le reste de votre vie. C’est un vrai voyage de trouver sa voie et ses passions, alors ne soyez pas frustrés par les erreurs et les revers qui nous arrivent à tous. Oprah a dit qu’on ne devenait pas la personne que l’on veut, mais la personne en laquelle on croit. Je pense que cette phrase raisonne vraiment car si vous ne croyez pas en vous, vous ne pouvez pas attendre des autres qu’ils croient en vos capacités. »

Elle a fini son passage en félicitant toutes les classes de 2020 !

Un discours qui fait du bien en cette période d’incertitude, non ?

