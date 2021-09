L’université commence pour vous et ça vous stresse de ne pas savoir s’il vous faut huit trieurs différents ou juste un stylo quatre couleurs ? Pas de panique, Madmoizelle est là !

Le 26 août 2019

Vous préparez votre entrée à l’université. Vos demandes sur ParcourSup sont faites, vous vous êtes renseignée sur les bourses du CROUS, vous avez peut-être même trouvé un logement dans votre nouvelle ville universitaire.

C’est alors que votre esprit, ce troll, vous rappelle que la rentrée approche à grands pas, et que vous n’avez aucune idée de quelles fournitures amener avec vous pour les premiers jours de cours.

Pas de panique : been there, done that, voici les indispensables pour une bonne rentrée universitaire, qui vous dépanneront d’ici à ce que vous ayez construit votre propre liste de fournitures correspondant à votre cursus et à votre établissement !

Quel ordinateur pour une rentrée à l’université ?

Première question à vous poser : êtes-vous plutôt team ordinateur à la fac, ou grattage de papier intensif ?

L’ordinateur pour les études à l’université est encore quelque peu controversé. Les profs savent qu’il devient incontournable en amphi, mais se divisent sur son intérêt : est-il plus efficace, ou déconcentre-t-il ?

En attendant qu’ils aient tranché (ce qui peut prendre du temps), je vous conseille simplement, si vous êtes team ordi, à ne pas oublier votre chargeur et à prévoir un plan B en cas de panne de batterie : les amphis ne sont pas tous remplis de prises électriques, qui sont donc souvent prises d’assaut par les premiers arrivés.

Si votre autonomie n’est pas optimale, vous risquez de vous retrouver à recharger votre ordi à chaque intercours, et à baisser la luminosité et le nombre d’applications actives à chaque minute pour tenir jusqu’à la fin du cours magistral.

Pensez aussi à synchroniser vos cours sur un Cloud et/ou un disque dur externe, afin de ne pas risquer de perdre vos précieuses notes à cause d’un bête bug ou d’une fausse manip.

Enfin, même à l’ère du Cloud et des envois dématérialisés, vous pouvez emporter dans votre trousse une clef USB, bien pratique pour transmettre des documents, et qui dépanne plus souvent qu’on ne le croit !

Les prix étudiants sur les MacBook, pour un très beau cadeau de rentrée

Si vous avez les moyens (parce que même après réduction ça reste une somme), vous pouvez profiter des promotions d’Apple pour les étudiants et étudiantes, qui permettent tout de même d’économiser environ 100€ sur le prix d’un MacBook neuf.

Notez aussi que vous recevrez des AirPods en cadeau !

MacBook Air, à partir de 1061€ pour les étudiants (contre 1129€)

L’ordinateur portable Dell Inspiron, parfait pour l’université

Rassurez-vous si vous avez tourné de l’œil à l’idée de mettre un SMIC dans un ordinateur : il n’y a pas que Apple dans la vie. Ce modèle Dell Inspiron offre un très beau rapport qualité-prix, et coûte moitié moins cher !

Dell Inspiron 15 pouces, 449€

Quels stylos pour une rentrée à l’université ?

Parlons justement de votre trousse. Pas besoin de prévoir myriade d’outils, à moins que ce ne soit votre kif — ou indispensable pour votre domaine d’études ! En plus de cette clef USB (utile même si on vient sans ordinateur, d’ailleurs), il vous suffit de prendre vos basiques : un stylo, un crayon, un surligneur et banco.

C’est le strict minimum : si vous n’écrivez qu’à la plume, si vous n’allez nulle part sans votre effaceur, s’il vous faut du blanco, un critérium et 18 couleurs différentes, adaptez-vous !

Lot de 20 stylos-billes de couleurs variées, 7,92€

Quel agenda pour une rentrée à l’université ?

Concernant ce qui est agenda, tout dépend de votre organisation propre. Il est risqué de faire confiance à votre mémoire, fût-elle digne d’un éléphant : il y a souvent beaucoup d’infos à emmagasiner, surtout au début !

Concernant les « devoirs », ils seront de plus en plus souvent des dossiers à rendre, aux intitulés et problématiques complexes donc difficilement mémorisables.

Un semainier peut convenir, d’autant plus qu’il permet de noter les cours comme les rendez-vous. Particulièrement utile si vous prenez un job étudiant et/ou que vous vous engagez dans un réseau associatif.

Par ailleurs, certaines universités en fournissent à la rentrée. Attendez donc peut-être le premier jour avant de vous en procurer un, surtout si vous êtes près de vos sous !

Semainier (9 modèles disponibles), 7€

Autrement, il y a l’option « agenda classique comme au lycée », ou encore la version numérique, via un Google Agenda ou une application dédiée.

À vous de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux. En n’oubliant pas que d’une année sur l’autre, vos besoins et donc vos outils de prédilection peuvent changer !

Quels cahiers, trieurs, classeurs pour une rentrée à l’université ?

Concernant vos notes, vous vous organisez comme vous voulez à l’université ! Certains restent aux cahiers gros carreaux 24×32 cm, d’autres sont en mode feuilles volantes… ça dépendra beaucoup de vos types de cours et de votre façon de travailler.

Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de conseils à vous donner.

Classeur, trieur, pochette : comment ranger ses notes à la fac ?

C’est quasiment inévitable : il vous faudra quelque chose pour ranger et trier vos notes. À vous de choisir quelle solution vous convient.

Personnellement, je me suis organisée au cours du temps de différentes façons.

J’ai commencé par écrire sur feuilles blanches d’imprimante en rangeant mes cours dans un trieur, puis dans un classeur. Ensuite, j’ai utilisé des chemises cartonnées, une par cours : c’est l’organisation que j’ai préférée. C’était rangé, sans avoir à chaque fois à tout remettre dans une pochette plastique ou à perforer ! Et ça m’évitait d’emmener tous mes cours partout.

Lot de 6 pochettes colorées A4, 10,32€

Potentiellement, prévoyez des pochettes plastiques pour rassembler les feuilles d’un même cours et les protéger avant de les ranger pour de bon. Ça les protège de la pluie en plus, pratique pour le temps automnal ! (Oui, c’est du vécu, les notes de TP qui prennent la flotte…)

Quelles feuilles utiliser à la fac ?

À mon sens, les blocs de feuilles détachables sont les plus pratiques pour s’organiser et offrent un support permettant d’écrire même à l’arrache (en cas d’amphi surpeuplé par exemple, ou de prise de notes debout).

Mais mieux est encore de trouver ce qui est le plus agréable et pratique pour vous, à la fois pour écrire et pour réviser ! Si vous aimez la sobriété des feuilles blanches d’imprimante, c’est top, si vous préférez les couleurs, faites-vous plaisir, et si les copies doubles à gros carreaux sont incontournables pour vous, continuez à en acheter.

Si vous prenez toutes vos notes à la main, prévoyez large en papier : vous aurez probablement de nombreux et longs cours, aux contenus denses.

Enfin, si vous êtes fan des fiches de révision, vous pouvez vous constituer un petit stock de fiches bristol (ou équivalent), toujours bienvenues.

Bloc-notes à motifs, 9€

Quel smartphone pour une rentrée à l’université ?

À l’université comme ailleurs, le smartphone peut être source de distraction mais aussi un super outil pour étudier ! Il permet, en vrac, de fouiller des dictionnaires (études de langues représente), de réserver des bouquins à la bibliothèque universitaire, de visualiser un concept un peu abstrait…

Vous pourrez aussi prendre en photo des choses que vous n’avez pas le temps de prendre en note, comme des panneaux pleins d’informations ou de longues bibliographies.

Le Google Pixel 4a, qui prend des clichés d’une qualité folle, intègre sans souci les outils Google (dont l’incontournable Google Docs) et n’a pas à rougir de son autonomie, est recommandé par nos confrères de Numerama.

Google Pixel 4a 128Gb, 418€

Les autres fournitures pour une rentrée à l’université

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, et est bien entendu adaptable. Il s’agit simplement de quelques indispensables pour aller en cours plus sereine.

Si vous êtes du genre prévoyante (comme moi), vous pouvez y ajouter :

De petits trombones pour ordonner vos feuilles

Des mini post-its pour repérer des passages dans des cours et/ou des livres

Et n’oublions pas le confort : une gourde et/ou un thermos permettant de siroter thé ou café bien chaud en hiver, ça sauve une journée de cours magistral soporifique !

Gourde isotherme, à partir de 12,95€

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas de mauvaise méthode. Il y en a simplement qui vous conviendront plus ou moins, et cela évoluera probablement en fonction du temps et de vos cours !

Alors n’hésitez pas à tester jusqu’à trouver ce qui est le plus efficace pour vous. Et si vous avez des astuces ou d’autres indispensables, venez les indiquer dans les commentaires, ça permettra aux suivantes de s’équiper au mieux !

Crédit photo : Erge Mahindra / Unsplash