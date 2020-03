Les loyers des résidences étudiantes suspendus, et autres mesures

Quand les mesures de sécurité sanitaires liées au coronavirus (Covid 19) se sont profilées, le CROUS a encouragé les étudiants et étudiantes à partir vivre le confinement chez leurs parents.

Mais certains et certaines n’ont pas pu, ou pas voulu, restant donc confinées dans leurs résidences étudiantes et autres logements universitaires.

Des mesures à ce sujet viennent d’être annoncées.

Le loyer d’avril 2020 des logements universitaires suspendu

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, a annoncé des mesures pour soutenir les étudiants et étudiantes, comme le relaie le Huffington Post.

La plus marquante ? « Aucun loyer ne sera mis à leur charge pour le mois d’avril » — « leur » désignant ici celles et ceux qui vivent en logement universitaire.

Par ailleurs, « le préavis contractuel d’un mois ne sera pas opposable en ces circonstances ».

Certains étudiants, certaines étudiantes sont employées (vacataires) dans des logements universitaires. La ministre promet de les préserver et de maintenir leurs contrats, dans la mesure du possible.

Pour finir, la solidarité avec les plus précaires n’a pas été oubliée.

La contribution de vie étudiante et de campus, que les étudiants et étudiantes versent chaque année, devrait « dans les meilleurs délais financer des bons d’achat de première nécessité à destination des étudiants qui en ont le plus besoin ».

Les bourses étudiantes maintenues pendant la pandémie de coronavirus et le confinement

Les étudiants et étudiantes françaises qui touchent une bourse la conserveront pour le moment, et ce « même si leurs droits sont épuisés ».

Idem pour celles et ceux qui touchent une bourse dans le cadre du programme Erasmus+, jusqu’à ce qu’ils et elles reviennent en France.

Tous les concours étudiants annulés pour le moment

Enfin, tous les concours devant avoir lieu d’ici le 5 avril sont annulés et seront reprogrammés aussi tôt que possible — ce qui veut tout et rien dire vu le caractère inédit de la situation.

Pour les concours prévus à des dates ultérieures, affaire à suivre : « des solutions adaptées seront définies [et] portées à la connaissance des candidats sur une page Internet dédiée ».

En attendant des infos plus précises, voilà qui peut d’ores et déjà soulager une partie d’entre vous !

