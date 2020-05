Tu es paumée dans tes choix d’orientation ? Découvre le Guide du Sup !

Pas facile de trouver sa voie post-bac, surtout avec le confinement et l’incertitude ambiante qui n’aident pas à la prise de décision.

C’est pour cela, chère lycéenne ou étudiante en cours de reconversion ou à la recherche du Master de ses rêves, qu’il faut de TOUTE URGENCE que tu découvres le Guide du sup, une page Instagram fraîchement créée par un groupe d’étudiants, pour les lycéens.

Ce guide te présente à travers ses posts une multitude de filières, de la prépa MPSI (maths, physique et sciences) à l’école de design en passant par la licence en sociologie.

Déjà très complet, le Guide du sup s’enrichit de jours en jours.

Chaque post est créé à partir du témoignage d’un ou d’une étudiante, comme me l’explique Clélie, co-fondatrice du Guide du sup :

« Chaque étudiant et étudiante peut ajouter sa pierre à l’édifice en répondant à un questionnaire disponible dans la bio du compte Insta, avec des questions générales sur leur filière, ainsi que sur leurs avis et ressentis.

Clélie me raconte que l’idée du Guide du sup est une contre-réaction au manque d’information concernant leur orientation au lycée :

« On est deux étudiantes à avoir lancé le Guide du sup, moi et Marine. Notre but est d’aider les élèves au lycée pour leurs choix Parcoursup, car on avait pas eu beaucoup d’aide à notre époque !

On a alors créé la page Instagram @GUIDEDUSUP pour rassembler des paroles d’étudiants et d’étudiantes sur différentes filières. »