70 idées de « Je n’ai jamais » pour ton premier apéro post-confinement

Oyé, oyé.

En grande patronne des jeux d’apéro (auto-proclamée) que je suis, je me suis donné pour mission de partager l’amour que je leur porte sur madmoizelle.com via des articles et des vidéos.

Un jeu spécial pour ta première soirée post-confinement

Pendant le confinement, je me suis creusée les méninges pour faire une liste de jeux à mettre en place en apéro visio.

Mais maintenant que le confinement est fini, je me dois de te donner des idées de jeux à faire lors de tes premiers apéros « normaux » !

Et pourquoi pas un jeu d’apéro spécial post-confinement ???

Perso, ma première soirée avec mes potes sera ce soir (on est six mais c’est déjà un truc de ouf dans ma tête).

Clairement, je pense pas qu’on aura mille scoops à se raconter, étant donné qu’on a enchaîné les FaceTime de groupe ces deux derniers mois et de toute façon, on ne va pas se mentir, il s’est pas passé grand chose pendant le confinement.

Mais se servir du souvenir de ces deux mois de réclusion sociale pour picoler (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, bande de coquins) et se marrer, je dis OUI direct.

70 questions de Je n’ai jamais spécial confinement

J’ai vu proliférer sur TikTok des variantes du Je n’ai jamais (jeu emblématique de mon adolescence que j’affectionne particulièrement) avec des thèmes spécieux (spécial bad kids, spécial couple, spécial best friends…).

Alors je me suis dit : et pourquoi pas un Je n’ai jamais spécial confinement !

Petit rappel des règles du Je n’ai jamais :

On annonce une question « Je n’ai jamais… fait/eu/dit…» et tout ceux ayant déjà fait cette action boivent une gorgée (ou perdent un point en fonction du système de points choisi).

Dans cette version spécial confinement : ne pas oublier de finir chaque phrase par « pendant le confinement ». Si l’action a déjà été faite mais hors confinement ça ne marche pas !

Enjoy !

Je n’ai jamais…

Je m’arrête là. Alors, t’as perdu combien de fois ma crapette ?

Si cet article t’as plu, n’hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que j’en fasse d’autres de ce genre !

