Anniversaire + confinement = seum ?

En cette période de Covid-19, beaucoup de personnes vont être amenées à fêter leur anniversaire en confinement.

C’est le cas d’Alix, chargée des podcasts chez madmoiZelle et le mien (coucou c’est Philou).

Pour nous deux, la journée de notre anniversaire est une journée spéciale qui se doit d’être festive.

Mais en raison des restrictions dues à la pandémie, tous nos plans sont tombés à l’eau.

Pas question d’aller au restaurant, d’aller boire un coup, de faire la fête entre amis, et encore moins partir le fêter ailleurs.

Interview de deux meufs qui ont le seum mais qui restent positives (ou du moins essayent) !

Qu’est-ce que ça représente ton anniversaire à tes yeux ?

Alix

Mon anniversaire est un jour sacré.

C’est pour moi l’occasion de lancer ma nouvelle année (puisque je déteste fêter le nouvel an), et de faire un peu le point

J’adore les surprises, j’adore les messages d’amour, j’adore les cadeaux, j’adore la fiesta jusqu’au bout de la night.

J’adore surtout passer ma journée entourée des gens que j’aime le plus au monde : mes amis, et ma famille.

Philou

Des 365 jours de l’année, la journée de mon anniversaire est de loin ma préférée.

J’ai l’impression que c’est MA journée. Je la passe entourée des gens que j’aime le plus au monde et leur présence est pour moi ce qu’il y a de plus précieux.

Les gens pensent à moi, j’ai le droit à des petites attentions, des petits messages, des appels… et honnêtement ce déferlement d’amour J’ADORE.

C’est aussi parce que pour moi c’est l’occasion d’organiser une grande fête avec tous mes amis et c’est ce que je préfère.

J’ai beaucoup bougé dans ma vie et mes copains sont issus parfois d’univers très différents. Alors mon anniv est vraiment le moment le plus propice pour tous les réunir et c’est très important pour moi !

Comment le fêtes-tu quand on est pas en confinement ?

Alix

Je n’ai pas franchement d’habitudes, car je ne supporte pas qu’un de mes anniversaires ressemble à un autre. Je refuse de me demander un jour :

« Mais attends, c’était pour mes 21 ou 22 ans qu’on a fait ça ? »

À bas la routine ! Chaque année doit être spéciale et mémorable !

Même si en général, j’ai tendance à réunir mes gens préférés dans un endroit où l’alcool se trouve à portée de main.

Mes anniversaires sont toujours très festifs et appréciés par tous !

D’ailleurs, l’année dernière, pas moins de 40 personnes ont rejoint la fête, pour mon plus grand bonheur.

Je suis toujours surprise de voir les gens se déplacer pour moi, me donner de l’importance, alors mon anniversaire est toujours un énorme moment d’ego boost.

Je me rends compte des choses et des gens qui comptent le plus pour moi.

Philou

Comme Alix, il n’y a rien qui me fait plus plaisir que de voir l’engouement de mes proches autours de mes fêtes d’anniversaire.

Leur simple présence est pour moi le plus beau des cadeaux.

Chaque année j’organise une méga soirée avec toutes les personnes que j’aime le plus.

Je demande tous les ans que mes invités se mettent sur leur 31 comme s’ils allaient à un grand évènement. Le fait que tout le monde soit apprêté donne une dimension à la soirée que j’adore.

Tout le monde est beau, de bonne humeur, prêt à faire la fête et à créer des souvenirs magiques, que demander de plus ?

Tu avais prévu quoi pour ton anniversaire avant le confinement ?

Alix

Cette année, j’aurai 25 ans, comme la plupart de mes potes.

Depuis début 2020, j’enchaînais donc grosse soirée sur grosse soirée, weekend sur weekend, et beaucoup d’autres étaient à venir.

Moi, j’ai déjà eu ma grosse soirée l’année dernière, et j’avais envie d’ailleurs.

Alors mon anniversaire a été la meilleure excuse pour poser quelques jours de congés et me casser au soleil, à Marrakech, avec 5 amis.

Tu t’en doutes, lectrice, j’ai peu d’espoir que cette situation soit réglée avant le 17 avril (euphémisme monstrueux).

Philou

Cette année, j’avais évidemment prévu de rentrer chez moi pour faire ma fameuse fiesta d’anniversaire, mais j’avais aussi prévu quelque chose d’encore plus cool avec mes meilleures amies.

Celles-ci devaient monter me voir à Paris pour la première fois pour qu’on passe le week-end à célébrer ma vingt-deuxième bougie mais aussi le fait d’être ensemble !

Depuis que j’ai quitté Lyon (pour un autre pays, puis une autre ville), nos moments partagés ensemble se font plus rares et donc plus précieux.

Visites, soirées, rire, chill, repeat.

J’avais prévu un programme on fleek pour tout le week-end.

Et du coup, comment tu fêtes ton anniversaire pendant le confinement ?

Alix

Je vais sûrement faire la grasse matinée, je vais danser dans mon salon, je vais me pimper comme jaja.

Je vais appeler tous mes potes et ma famille en visio.

JE VAIS ME FAIRE CUIRE UN ENORME GATEAU.

Je vais aussi me concocter un bon petit plat, avec du vin de bonne qualité.

Je vais mater un film débile qui me fera rigoler.

Je vais être mon meilleur partenaire d’anniversaire.

Philou

Je pense que je vais essayer de faire toutes les petites choses qui me font plaisir au quotidien.

Profiter des rayons de soleil annoncés ce dimanche, passer du temps avec ma mif, manger quelque chose j’aime, me mettre en bombe, mettre à fond ma playlist préférée, danser, rire…

Le soir, je vais organiser sans aucun doute un méga Skypéro avec mes potes pour boire un coup.

Je leur demanderai d’ailleurs peut-être de se faire chic comme chaque année, histoire de…!

Ça te fait quoi de fêter ton anniversaire pendant le confinement ?

Alix

La solitude me fait très peur, et voilà que je la retrouve pour mon anniversaire.

Mais en même temps, je me dis que plus que jamais, cet anniversaire restera gravé dans ma mémoire.

Même si cette perspective me terrifie, je sais qu’il faut que je fasse en sorte de rendre ce souvenir potable.

Fêter ses 25 ans seule, confinée, c’est une histoire que je pourrai raconter longtemps, et je vais essayer de la rendre la plus belle possible !

Philou

À l’heure où je t’écris, je devrais déjà être en train de me marrer avec mes copines et au lieu de ça, je suis vautrée dans mon canap’ enroulée dans un plaid avec mon chat sur les genoux.

Alors forcément, ça me met un peu le moral à plat.

Il fait beau dehors et je ne peux pas en profiter. Mes proches ne sont pas très loin et je ne peux pas les voir.

C’est frustrant…

Tu comptes le refêter après le confinement ?

Alix

Je ne sais pas si je compte re-fêter mon anniversaire.

Je n’aime pas les rediff, les déjà-vu, les deuxièmes chances. Mon fatalisme ressort un peu parfois : si ça se passe ainsi, ça devait se passer ainsi.

En revanche, je compte bien partir au Maroc avec ma clique dès que les frontières réouvrent, ça c’est non-négociable !

Philou

Obligé ! C’est d’ailleurs la perspective qui me permet de garder le moral.

Je pense que je vais combiner l’idée de la grosse soirée avec tous mes potes et celle du week-end à Paris.

J’ai encore un petit moment pour ficeler mon plan de toute façon…

Comment tu relativises pendant le confinement ?

Alix

Comme je l’ai dit plus haut, je déteste qu’un anniversaire ressemble à un autre.

J’adore les nouvelles expériences, les projets excitants, alors j’essaie de me dire que cet anniversaire en fera partie.

Ca ne sera pas un anniversaire qui fait rêver, un anniversaire bling-bling, pour autant, ça reste un anniversaire à part.

J’aurais juste aimé avoir quelqu’un d’autre que mon chat pour rendre ma journée un peu spéciale, mais justement : je vais devoir compter sur moi et moi seule pour me faire kiffer toute la journée.

C’est si rare !

Alors attention Alix, je suis assez exigeante !

Philou

D’abord, je relativise en me disant que même si ça m’attriste un peu, ce n’est franchement pas dramatique.

J’ai la chance de fêter mon anniversaire tous les ans, et si je le « loupe » une année, ce n’est pas la fin du monde.

Je prévois de me rattraper en sortant donc, au final, ce n’est pas bien grave si ça ne tombe pas à la bonne date !

Et puis, je me dis que les petites attentions de mes proches ne seront pas moins importantes, juste manifestées différemment !

Cet anniversaire 2020 sera sûrement un souvenir inédit que je garderai en tête toute ma vie, alors j’essaye de voir le côté positif !

Un message aux gens qui fêtent leur anniversaire pendant le confinement ?

Philou

Je pense que le meilleur tips pour bien fêter son anniversaire en cette période est de virer toute once de tristesse de son lieu de confinement.

Fais toi belle, décore ton intérieur, mets une playlist festive, fais un gâteau ou n’importe quel plat que tu aimes…

Si comme pour moi ton anniv te tient à cœur, il est hors de question que tu le fêtes en étant tristoune, en pyj, à te morfondre devant une émission de télé claquée… Sauf si c’est comme ça que tu aimes le fêter bien sûr !

Parles-en à tes proches et je suis sûre qu’ils t’aideront à faire de ce jour un jour spécial malgré tout !

