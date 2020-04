Devenir une bombe en un coup de pinceau, le challenge TikTok du moment

adita a dit :

Je sais pas, je sais aussi que j'ai un rapport au corps un peu différent de beaucoup (merci à mes parents qui m'ont jamais complexé), je me maquille pas, je vais en jogging au taf sans soucis et en ce moment je vis mal des changements alors que tout le monde m'a dit que j'étais mieux , du coup ça m'interroge En dehors du regard masculin je suis toujours perplexe de voir que se transformer complètement via le maquillage aide à la confiance en soi, parce que c'est une confiance qui retombe une fois plus maquillée non? Ça donne de la confia'ce pour les sorties, ça peut même éviter les moqueries ou cacher des cicatrices ou autres et tant mieux mais c'est plus vraiment " En soi" non?

Je n'ai pas vu la vidéo, donc je réponds juste au débat maquillage parce que j'y ai beaucoup réfléchi à une époque.Personnellement, j'ai traversé une phase émotionnellement difficile il n'y a pas si longtemps et à cette époque-là, mon apparence était devenu une vraie préoccupation pour moi. Mais ce n'était pas du tout aliénant à mes yeux. C'est-à-dire que chaque fois que je me sentais dépassée par mes émotions, que j'avais l'impression que tout partait en vrille dans ma tête et ma vie personnelle, hé bien je me mettais à rêver aux vêtements et au maquillage. Je soignais énormément mon apparence, et j'en retirais une immense satisfaction. J'avais l'impression de pouvoir contrôler à quoi je ressemblais, l'image que je renvoyais et donc d'une certaine manière qui j'étais. C'était très rassurant et important de me sentir en contrôle sur mon physique, ça me réconfortait beaucoup. Du coup, j'y faisais attention même quand je voyais des gens dont je me fiche complètement de ce qu'ils pensent de mon apparence. Je voulais me sentir "belle" partout.Alors bien sûr que c'était probablement un peu fragile, car ça nécessitait quand même certains efforts mais après avoir l'impression de ne pas savoir m'en sortir sur d'autres plans, j'avais l'impression qu'au moins, je savais arriver exactement au résultat que je voulais avec ma garde-robe et mes pinceaux.Une copine m'a dit que c'était un peu une "armure" et je crois que c'était vrai, ça me protégeait de voir toute mon estime de moi s'écrouler.Puis quand j'ai commencé à me sentir mieux, j'ai lâché de plus en plus mes robes et mon maquillage et je sors à nouveau "à l'arrache". Mais parfois, ça me manque un peu de ne plus faire tous ces efforts et je regrette que "ma flemme" soit aujourd'hui trop forte pour me donner à fond sur mon apparence comme avant car le fait de mon concentrer autant sur mon corps de manière positive (dans mon cas c'était positif puisque je cherchais à atteindre le résultat qui me plairait le plus et pas tellement à effacer des complexes physiques), ça me faisait du bien. En plus, j'étais hyper créative à ce moment-là, je testais beaucoup plus de couleurs et de textures, de styles vestimentaires, etc. (J'étais pas non plus excentrique hein, mais je me laissais essayer des choses plus "osées" ou différentes d'avant), et ça me manque un peu ce plaisir de découvrir de nouveaux styles sur moi-même.Bien sûr qu'en vrai, me sentir mieux ça devait être dans ma tête en priorité, mais j'avais besoin de temps pour ça et en attendant, aloriser mon corps, ça m'aidait à avancer dans cette voie sans me détester complètement.Donc bref, je pense vraiment que le maquillage peut être positif, peut-être pas quand on l'utilise non pas pour "cacher" quelque chose ou masquer ce qu'on aime pas chez soi et qui sera toujours là quand on enlève tout, mais comme une façon d'exprimer différents aspects de soi.EDIT: Et par rapport au débat sur les lunettes, moi qui en porte, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que c'est systématiquement considéré comme laid, surtout dans la pop culture récente! Par exemple, dans certaines séries grand public comme Supergirl ou Arrow, des filles censées être jolies portent des lunettes (Felicity et Kara). Ok, c'est le "déguisement" de Kara, mais personne ne sous-entend jamais dans la série que sa version avec lunettes est plus moche que sa version sans! Il y aussi de plus en plus souvent des héroïnes ou des stars qui portent des lunettes ponctuellement et alternent avec des lentilles, même si c'est pas encore généralisé.Et perso, je ne pense pas forcément que les personnes qui en portent et peuvent s'en passer devraient "se déconstruire" forcément, car c'est justement porter des lunettes qui est une modification de l'apparence pour le coup, pas le fait d'être sans! Je dis pas que c'est moche, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un "diktat" que de ne pas se sentir vraiment soi-même physiquement avec... Même s'il vaut mieux apprendre à faire la paix avec ses lunettes quand on doit les porter la majeure partie de son temps, ça ne me parait pas prolématique de se préférer sans.